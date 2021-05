KRO-NCRV's 'Zomer Vol Detectives' op NPO 2 en 3

Op vrijdag 4 juni start de jaarlijks terugkerende KRO-NCRV 'Zomer Vol Detectives'. Tijdens deze periode zendt de KRO-NCRV elke vrijdag, zaterdag en zondag de spannendste Britse, Scandinavische en Franse detectives uit op NPO 2 en 3.

Nieuwe titels zijn onder andere de Britse serie 'McDonald & Dodds', de Scandinavische serie 'Witch Hunt' en de Franse serie 'Detective HIP'. Naast deze nieuwe series staan ook de nieuwste seizoenen van succesvolle detectiveseries geprogrammeerd, zoals 'Vera', 'The Bay', 'Innocent' en 'Line of Duty'.

In juni starten de nieuwe series van 'Huss' en 'Detective HIP' en de nieuwe seizoenen van 'The Bay', 'Vera', 'Line of Duty' en 'Beau Séjour' (met audiodescriptie). De nieuwe series 'McDonalds & Dodds', 'Deadwater Fell' en 'Witch Hunt' starten in juli. De KRO-NCRV een Zomer vol detectives sluit in augustus af met en een nieuw seizoen van 'Innocent', en de nieuwe series 'Bloodlands' en 'The Promise'.

'Detective HIP'

De Franse detecctive 'HIP' (elke vrijdag vanaf 11 juni op NPO 3) gaat over Morgane, 38 jaar oud, 3 kinderen, 2 exen, 5 studiepunten, 160 IQ en een flinke dosis insubordinatie. Zij zal haar lot als schoonmaakster op zijn kop zien staan ​​wanneer haar buitengewone capaciteiten worden opgemerkt door de politie die haar een baan aanbiedt als adviseur. Probleem: Morgane heeft een hekel aan politie!

'McDonald & Dodds'

In de Britse detective 'McDonald & Dodds' (vanaf zaterdag 24 juli op NPO 2) is de ambitieuze politie-inspecteur McDonald (Tala Gouveia) nieuw in de historische stad Bath, en krijgt daar als partner de timide brigadier Dodds (Jason Watkins) toegewezen. Het onwaarschijnlijke duo moet een reeks opmerkelijke misdaden oplossen.

'Witch Hunt'

De Scandinavische serie 'Witch Hunt' (elke zaterdag vanaf 24 juli op NPO 3) gaat over een klokkenluider die tijdens haar werk op een advocatenkantoor gesjoemel in de hoogste financiële en politieke regionen ontdekt.

'Detectivenacht'

Op vrijdag 4 juni om 23.05 uur op NPO 2 vindt traditiegetrouw de 'KRO-NCRV Detectivenacht' plaats. Tijdens deze interactieve nacht kan worden gekeken naar nieuwe afleveringen van spannende detectives. De kijker kan dit jaar kiezen uit twee nieuwe afleveringen van 'Midsmomer Murders' (serie 22): 'The Wolf of Little Worthy' of 'McDonalds & Dodds: The Fall' of 'The House of Crockett' en twee nieuwe series 'Innocent' (serie 2) of 'The Drowning'.

Stemmen kan vanaf woensdag 19 mei tot en met woensdag 2 juni 12.00 uur via internet https://kro-ncrv.nl/kro-ncrv-detectives.

Online

Ook online zijn er nieuwe detectiveseries te volgen. Op NPO Plus zijn dat onder andere 'Line of Duty' serie 6, 'Detective HIP', 'Beau Séjour' serie 2 en het nieuwste seizoen 'Silent Witness' serie 23.

NPO 1 Extra

Van maandag 7 juni om 20.40 uur start wekelijks een aflevering van een detective. Op maandag 'Grantchechter' serie 4, op dinsdag 'Line of Duty' serie 5, op woensdag 'Before We Die' en op donderdag 'Silent Witness' serie 22.

'Detectives: Zomer Vol Detectives', vanaf vrijdag 4 juni bij KRO-NCRV op NPO 2 en NPO 3 en detectivenacht op vrijdag 4 juni om 23.05 uur op NPO 2.