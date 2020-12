KRO-NCRV's 'Kindertijd'-video 100 miljoen keer bekeken op YouTube

De video 'Inge woont op de boerderij' van KRO-NCRV's 'Kindertijd' is 100 miljoen keer bekeken op YouTube! Sinds de plaatsing op 9 april 2019 bekijkt de jonge doelgroep deze video nog steeds dagelijks ruim 60.000 keer, in binnen- en buitenland.

In deze video laat de vijfjarige Inge zien hoe het is om op een boerderij te wonen. Ze rijdt op een trekker, voert de koeien en verstopt zich tussen de hooibalen.

'Inge woont op de boerderij' is niet de enige populaire video op het kanaal van 'Kindertijd'. Zo is de video 'Dewi en Fayen spelen op de camping' al ruim 13 miljoen keer bekeken, 'Luuk verzorgt de paarden' al 19 miljoen keer en 'Eva zorgt voor de lammetjes' zelfs al 34 miljoen keer. 'Kindertijd' voorziet in de behoefte van kleuters om naast animatie ook korte verhalen van echte kinderen te kunnen bekijken.

Ook is 'Kindertijd', het dagelijkse kleutermagazine van KRO-NCRV en Zappelin, 24/7 via YouTube te bekijken. Deze livestream biedt kinderen de kans om educatieve kinderprogrammering te kijken, zonder onderbroken te worden. De livestream bestaat uit een mix van vertrouwde 'Kindertijd' filmpjes en nieuwe series als Kijk mij nou!, Stoer, Lekker Vies, de Pupillen en Hoera Vakantie!

Inge woont op de boerderij is te bekijken via het kanaal @KindertijdKRO-NCRV op YouTube.