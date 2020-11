KRO-NCRV komt met spin-off van 'Penoza': 'Doodstil'

Foto: © KRO-NCRV 2020

We kennen Luther in 'Penoza' als keihard en loyaal tot op het bot, maar hoe is hij eigenlijk die meedogenloze killer geworden? De vierdelige KRO-NCRV misdaadserie 'Doodstil', met in de hoofdrol Raymond Thiry, geeft antwoord op deze vraag.

Andere hoofdrollen zijn weggelegd voor Sallie Harmsen, Martijn Lakemeier, Jonas Smulders, Joy Verberk, Denise Aznam en Ghislaine Pierie.

Net als Luther klaar denkt te zijn met de misdaad en zijn rol als killer en steun en toeverlaat van de familie van Walraven staat daar ineens Puk (Sallie Harmsen) voor zijn neus. Zij is de dochter van zijn broer en eist dat Luther alsnog, 25 jaar na dato, wraak neemt op de moordenaar van haar ouders. Door de impulsieve Puk raakt Luther verstrikt in een spiraal van geweld en komt hij oog in oog te staan met de demonen uit zijn verleden.

'Doodstil' speelt zich af in de onderwereld van nu afgewisseld met de opbloeiende hasjhandel in de jaren 90. Een tijd waarin geweld voor de toen nog jonge Luther verre van vanzelfsprekend was. We zien hoe de hoopvolle jonge Luther steeds harder moet vechten om zich staande te houden in een drugswereld, die steeds grimmiger wordt, waardoor hij al snel zijn onschuld dreigt te verliezen.

Cast

Raymond Thiry (Luther), Sallie Harmsen (Puk), Martijn Lakemeier (jonge Luther), Jonas Smulders (Hans), Joy Verberk (Angela), Denise Aznam (jonge Dewi), Ghislaine Pierie (Dewi), Teun Kuilboer (Giebels), Minne Koolen (Benja) en Vincent van der Valk (Ramses).

'Doodstil' wordt geproduceerd door NL Film in samenwerking met KRO-NCRV. De regie is in handen van Willem Gerritsen en het scenario is geschreven door Philip Delmaar en Willem Gerritsen.

Audiodescriptie

'Doodstil' is voorzien van audiodescriptie en is terug te vinden in de Earcatch app. Audiodescriptie maakt films en series toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Een stem beschrijft tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is. Door deze extra uitleg is het verhaal veel beter te volgen.

'Doodstil', vanaf zondag 27 december bij KRO-NCRV om 20.25 uur op NPO 3.