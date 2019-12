'KRO-NCRV Kindertijd' gaat veranderen

Foto: © KRO-NCRV 2019

In het dagelijkse kleuterprogramma van KRO-NCRV zijn vanaf januari alleen nog echte verhalen van echte kinderen te zien.

'Kindertijd', een begrip in de wereld van kindertv, bestaat twintig jaar en heeft daarom met ingang van januari 2020 een kleine metamorfose ondergaan. Verschillende nieuwe series zullen starten. Lekker Vies, waarin kinderen een modderpoel voor varkens maken, of helpen bij het bouwen van een beverburcht. Stoer, met onder andere portretjes van kleuters die motorrijden, BMX-en of boksen. En de serie Kadootje waarin een bijzondere vriendschap wordt besproken en bezegeld met een zelfgemaakt cadeau.

Elke aflevering van 'Kindertijd' wordt afgesloten met 'Kijk mij nou'. Kleuters krijgen daarin de ruimte om te laten zien wat zij leuk vinden.

'Kindertijd', vanaf 5 januari elke werkdag om 9.30 en 13.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zappelin of kijk altijd online via KRO-NCRV Kindertijd op YouTube.