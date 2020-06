KRO-NCRV en Eén maken samen eerste dystopische fictiereeks 'Arcadia'

KRO-NCRV en En maken samen eerste dystopische fictiereeks 'Arcadia'

Momenteel werken omroep KRO-NCRV en de Vlaamse publieke zender En samen aan de spannende fictiereeks 'Arcadia' (werktitel). De reeks speelt zich af in de nabije toekomst, waarin onze samenleving zich moet herorganiseren na een pandemie.

Een groot deel van de bevolking is omgekomen door een dodelijk virus, en een nieuwe maatschappij met heel specifieke regels is geboren. Die regels moeten ervoor zorgen dat de mensen gezond en vooral ook productief blijven. In 'Arcadia' hangt de so­ci­a­le sta­tus van de bewoners immers af van hun pres­ta­ties en ca­pa­ci­tei­ten. Ze leven volgens een puntensysteem: wie een hoge score heeft, wordt beloond; wie een lage heeft, wordt afgestraft.

In de nieuwe wereld van 'Arcadia' volgen we een familie die fundamentele keuzes moet maken over hoe ze willen leven en wat ze daarvoor willen opgeven. Wat is er het belangrijkst: hun vrijheid of hun veiligheid? Kiezen ze voor solidariteit of voor een maatschappij waarbij de sterken meer krijgen en de zwakkeren wat minder? En wat als minder niet meer genoeg blijkt te zijn en hun levens op het spel komen te staan…?

'Arcadia' wordt de eerste dystopische fictiereeks voor zowel KRO-NCRV als Eén. De reeks is al anderhalf jaar in ontwikkeling en werd dus opgestart voor de corona-epidemie, maar blijkt nu actueler dan ooit.

Showrunner en scenarist Philippe De Schepper: 'Met ons productiehuis jonnydepony proberen we onze projecten te enten op wat speelt in de samenleving. Dat doen we met de serie 'Black-out', die dit najaar op Eén te zien is, en dat doen we opnieuw met 'Arcadia'. Het idee van een maatschappij die een betere versie van zichzelf wil worden na een ramp, is fascinerend. Toen we er twee jaar geleden aan begonnen, konden we niet voorzien dat dit basisidee plots zo dichtbij zou komen. Het geeft ons alleen maar goesting om er nog harder aan te werken.'

'Arcadia' wordt een Europese co-productie waarvoor Eén en de Nederlandse omroep KRO-NCRV de handen in elkaar slaan. Door samen te werken kunnen de twee omroepen fictie van internationale allure aanbieden aan hun kijkers. 'Arcadia' wordt geproduceerd door jonnydepony en wordt ten vroegste in 2022 verwacht op Eén en ook bij de KRO-NCRV in Nederland.