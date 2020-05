KRO-NCRV biedt steun via 'Voor Wie Steek Jij Een Kaarsje Op?'

Meer dan ooit is het belangrijk om naar elkaar om te kijken. We willen elkaar graag troosten in deze bizarre tijd, hulp bieden of zorgen voor dat steuntje in de rug.

Maar hoe doe je dat als je afscheid moet nemen op afstand van iemand die je dierbaar is, thuis moet blijven en elkaar niet mag zien? KRO-NCRV stelt daarom he platform voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl open voor iedereen die hun dierbaren moeten missen en om elkaar een hart onder de riem te steken.

Directievoorzitter KRO-NCRV Peter Kuipers: 'In deze crisis zijn er schrijnende gevallen van mensen die geen afscheid kunnen nemen van hun familieleden of vrienden of in een proces zitten waarbij ze zieke geliefden niet mogen bezoeken. Er wordt afscheid genomen via skype, de uitvaarten zijn aangepast op de ontwikkelingen. Afscheid nemen gebeurt in zeer verkleinde vorm, via schermen vanuit huis bijvoorbeeld. Omkijken naar elkaar betekent ook dat KRO-NCRV juist op deze momenten van betekenis wil zijn voor deze groep mensen.'

'Voor Wie Steek Jij Een Kaarsje Op?' op televisie

Op Tweede Pinksterdag presenteert Anita Witzier een speciale editie van de vertrouwde tv-titel 'Voor Wie Steek Jij Een Kaarsje Op?'. Duizenden Nederlanders worden in stilte begraven tijdens de coronacrisis. Het plotselinge, sobere afscheid, maakt het verdriet voor de nabestaanden nog groter. In deze speciale uitzending geven we de kille cijfers een gezicht. Met portretten en verhalen brengen we een eerbetoon aan de mensen die ons zo plotseling ontvallen zijn. En ook vertellen we de verhalen van mensen die een kaarsje willen branden voor de zwager die hard aan het werk is in het ziekenhuis of voor het nichtje die nu geen eindexamen kan doen. We roepen heel Nederland op om op deze avond kaarsjes te branden voor het raam, op het balkon of in de voortuin. Met een beetje meer licht in de straten is er zo een moment van troost en bezinning waar iedereen aan mee kan doen.

Presentatrice Anita Witzier: 'Voor mijn werk kom ik de laatste tijd veel in zorginstellingen. Voor alle ouderen die daar wonen wil ik een kaars opsteken. Zij zijn in deze periode volledig van de buitenwereld afgesloten. Er mag geen bezoek meer komen. Geen zoon of dochter die een troostende arm om je heen slaat, niet samen naar de markt kunnen om een boodschapje te doen, geen kleinkinderen die langskomen om te knuffelen. Alle instellingen hebben hun deuren noodgedwongen gesloten. Ik wil ook een kaars opsteken voor alle mensen die in die instellingen werken en die er nu alleen voor staan en met gevaar voor eigen gezondheid alles uit de kast moeten halen om het te kunnen redden.'

Via voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl kun je ook laten weten hoe trots je bent op je juf of op die lieve buurman, die kookt voor ouderen in de straat. Of dat je de wijkverpleegkundige wilt laten weten, dat je enorm respect hebt voor de manier waarop zij haar werk blijft doen. Ook dan is het mogelijk om troost en liefde naar elkaar te sturen door het aansteken van een kaarsje.

KRO-NCRV biedt mensen graag troost, hoop en een steuntje in de rug. Op het platform kun je een kaarsje aansteken of een eigen foto uploaden en jouw verhaal delen. Mocht je meer hulp of begeleiding nodig hebben dan kun je via het platform terecht bij MIND Korrelatie.

'Voor Wie Steek Jij Een Kaarsje Op?', maandag 1 juni om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.