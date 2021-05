'KRO-NCRV 2Doc': De blinde voetbaltrainer

Uber Trochez woont in het dorpje Lomitas, aan de voet van het Andesgebergte in Colombia. Vroeger was hij een fanatiek voetballer, maar op jonge leeftijd is hij blind geworden. Sindsdien traint hij de straatarme jongens uit de omgeving.