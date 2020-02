Kom naar het Festival van het Gebroken Hart

Zie jij op tegen Valentijnsdag? Komt dat goed uit, wij ook! Omarm je liefdesverdriet, vergeet rode rozen en vier samen met ons de schoonheid van hartenpijn tijdens het Festival van het Gebroken Hart, gepresenteerd door KRO-NCRV en NPO Radio 2.

Een avondvullend programma in Paradiso, dat live te horen is op NPO Radio 2 op donderdag 13 februari.

Nothing Breaks Like A Heart

Op 13 februari, aan de vooravond van 'Valentijn', brengt het radioprogramma 'De Staat van Stasse'', een muzikale ode aan al het moois dat een gebroken hart ons heeft gegeven; hartverscheurende liedjes, zieltergende poëzie en nog veel meer. We huilen, we lachen en we feesten met z’n allen zo hard, dat heel Nederland op Valentijnsdag een kater heeft.

Laat je meevoeren door de zacht helende presentatie van Stefan Stasse en Caroline Brouwer. De hele avond kun je genieten van de volgende optredens:

Live op het podium: Huisband Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, Mell & Vintage Future, Judy Blank, Willie Wartaal en Marlijn Weerdenburg.

DJ Ruud De Wild: Hij ontvangt een Mystery BN’er in de donkere kelder van Paradiso en presenteert live zijn prijswinnende podcast 30 MINUTEN RAUW.

Insta-poëzie @larsvdwerf: Dichter Lars van der Werf loopt rond met zijn typemachine en tikt speciaal voor jou een zalvend gedicht op maat.

Tombolala: En is jouw gebroken hart een lot uit onze Gebroken Hart Loterij? Beproef je ongeluk in de tombola en win de mooiste troostprijzen…

Dans met ons mee met de grote Dancing-with-myself-Disco-Show onder de bezielende leiding van DJ's Frank van 't Hof en Emmely de Wilt.

Is jouw hart ooit gebroken? Dan wil je hierbij zijn. Ga naar https://www.nporadio2.nl/nieuws/27038/kom-naar-festival-van-het-gebroken-hart-in-paradiso voor meer informatie. De zaal is open om 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur.

'Het Festival van het Gebroken Hart', donderdag 13 februari live in Paradiso. Een avondvullend programma dat live te horen is op donderdag 13 februari om 20.00 uur op NPO Radio 2.