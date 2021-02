Klaasje neemt afscheid van K3

Foto: © Studio 100 2021

Na meer dan vijf jaar bij K3, zal Klaasje in het najaar van 2021 de groep verlaten. Dat heeft ze dinsdag op een persconferentie bij Studio 100 zelf bekend gemaakt.

Klaasje: 'Na vijf prachtige jaren heb ik besloten om afscheid te nemen van K3. Het is een enorme stap, maar voor mij een heldere en doordachte beslissing, waarin ik gesteund word door het team van Studio 100 en alle mensen die dicht bij mij staan. Ik gun mijn plaatsje binnen K3 aan iemand anders en wil zelf op een andere manier invulling geven aan mijn leven.

Wat de toekomst brengt, dat weet niemand. Graag wil ik blijven acteren en presenteren, want daar word ik heel gelukkig van. Ook zal muziek een rol blijven spelen in mijn leven, omdat mijn hart daar ligt. Via mijn sociale media zal ik jullie op de hoogte houden van wat ik ga doen. Ik kijk positief uit naar een toekomst waarin ik mijn eigen weg zal gaan, en waar K3 ook doorgaat met een nieuwe, frisse wind.

Het K3-leven is fantastisch, al voel ik dat het nu tijd is om mijn vleugels uit te slaan. Zoals er voor alles een begin en een eind is, zo is nu voor mij het moment gekomen om verder te kijken en mijn horizon te verbreden. Bovenal wil ik aan jullie, de fans, mijn grote dankbaarheid uitspreken voor meer dan vijf jaar K3. De dansende en zingende kinderen tijdens onze shows, de duizenden tekeningen, cadeautjes, brieven en mooie verhalen zitten voor altijd in mijn hart. Het is met geen pen te beschrijven hoe overweldigend en bijzonder het is om invulling te mogen geven aan K3. De K3-Shows, het dansen, zingen, presenteren en acteren, het is alles wat ik het liefste doe. Ik ben Hanne en Marthe en het geweldige team van Studio 100 enorm dankbaar voor alle ervaringen en momenten die ik in de afgelopen jaren met hen heb mogen delen en ik zal deze de rest van mijn leven met mij meedragen.



Volgens mij kan het naast elkaar bestaan: vooruitkijken en omkijken. Een nieuw begin en afscheid nemen. Voor mij wordt dit een afscheid in dankbaarheid en voor ons allemaal een nieuw begin met frisse energie. Gelukkig heb ik nog een jaar om van alles bij K3 dubbel en dwars te gaan genieten!'

Hanne: 'We begonnen alle drie onervaren aan dit avontuur. Meer dan 5 jaar later hebben we een rugzak vol ervaringen gekregen. Samen hebben we zo veel meegemaakt. We zijn niet alleen professioneel gegroeid, maar vooral onderling ook heel erg naar elkaar toe gegroeid! We hebben gelachen, gehuild en genoten. Ik denk dat 'dankbaarheid' en 'goesting' de juiste woorden zijn vandaag. 'Dankbaar' voor de fijne jaren met Klaasje en ‘goesting’ voor een nieuw avontuur zowel voor Klaasje als voor K3 want wij zijn nog lang niet uitgezongen! Dit betekent dat we op zoek gaan naar iemand nieuw om ons groepje weer compleet te maken. Dus ook dit jaar zullen dromen uitkomen!'

Marthe: 'Het zal wennen zijn zonder Klaasje, we zijn tenslotte meer dan 5 jaar lang als zussen voor elkaar geweest. Maar zowel Hanne als ik hebben nog ontzettend veel zin om door te gaan, we hebben nog niet het gevoel dat het voor ons al tijd is om ermee op te houden. In overleg met Studio 100 hebben Hanne en ik dan ook de beslissing genomen om door te gaan met K3.'

Gert Verhulst: 'K3 gaat door, want we hebben nog héél veel plannen. Dit najaar gaat Studio 100 op zoek naar een opvolger voor Klaasje. We onderzoeken op dit moment of we een mooi tv-programma kunnen maken over de zoektocht naar de nieuwe K3. Meer nieuws daarover later. Ondertussen kan iédereen zich alvast kandidaat stellen. Want wie zegt dat het opnieuw een meisje moet zijn? Iedereen die drie shows per dag aankan, mag zich kandidaat stellen! Maar voor het zo ver is, kan de K3 show met Klaasje hopelijk binnenkort doorgaan, zodat we uitgebreid afscheid kunnen nemen van haar. Bovendien zijn Hanne, Marthe en Klaasje binnenkort ook te zien in de nieuwe K3 film 'Dans van de Farao'!'



Alle kandidaten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden via studio100.com.

Herbekijk de aankondiging van het afscheid van Klaasje: