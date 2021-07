Kinderen voor Kinderen terug met Kerstvakantieconcerten

foto: © BNNVARA 2021

Na een lange tijd zonder liveshows komen de kinderen van het koor eindelijk weer samen met het publiek! Dit is dan ook het thema van deze editie: 'Samen!'. Samen zingen, samen dansen, samen nadenken over hoe we de wereld een stukje beter maken, én samen volop genieten.