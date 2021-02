Kinderen planten bomen voor 'Zapp Your Planet': 'Be a boss en kom in actie voor meer bos'

Foto: © NPO Zapp/EO 2021

Wist jij dat er in Nederland steeds minder bomen zijn? En dat bomen niet alleen nodig zijn voor mensen, maar ook voor dieren? Dat moet en kan anders! Daarom zetten NPO Zapp en de EO zich in voor een groenere wereld met 'Zapp Your Planet bos'.

Om de actie te starten heeft YouTuber en freerunner Boaz van Boggelen samen met EO-presentatrice Rachel Rosier een freerunparcours geopend in het 'Zapp Your Planet bos'.

Leukste bos van Nederland

Het 'Zapp Your Planet bos' is een bos speciaal voor kinderen, met nieuwe bomen, speelplekken en nog veel meer. Kinderen mogen zelf bepalen hoe het allerleukste bos van Nederland eruit moet zien. Eén van de initiatieven is een freerunparcours. Boaz van Boggelen, bekend van zijn vlogs op YouTube, zegt daarover: 'Super tof dat kinderen willen freerunnen in een bos! Normaal gesproken doe je dat op straat, maar in de natuur kan dat natuurlijk net zo goed. Geweldig dat er nu een bos is met een echt freerunparcours, ik hoop dat er straks meer bossen volgen!'. De mooiste, beste of leukste ideeën van kinderen worden uitgevoerd, met als doel dat het in andere bossen gebruikt kan worden.

In actie komen

Samen met kinderen wil 'Zapp Your Planet' zoveel mogelijk bomen planten, want bomen dragen bij aan schone lucht, beschutting voor dieren en een gezondere leefomgeving. Voor €7,50 kan er door Staatsbosbeheer al een boom gepland worden. In actie komen is gemakkelijk: bijvoorbeeld door geld op te halen met een 'eikje-voor-karweitje' of door cupcakes te bakken en ze te verkopen. Met het opgehaalde geld kunnen kinderen meedoen aan de bomenactie. Uiteraard nadat ze aan hun ouders gevraagd hebben om te helpen bij het doneren. 'Zapp Your Planet bos' loopt samen met het initiatief 'Nederland plant bomen', een campagne van de EO, Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag. Meer informatie en hoe je in actie kan komen, vind je op op zappyourplanet.nl.

'Zapp Your Planet Bos' op tv

De tofste ideeën voor het 'Zapp Your Planet Bos' worden uitgevoerd in het gelijknamige programma van de EO. Rachel en Anne-Mar zijn in het bos om de wensen van kinderen uit te laten komen. De initiatiefnemers zijn er zelf ook bij en helpen mee om het leukste bos voor kinderen te maken. Ze krijgen iedere week hulp van een bekend gezicht, de 'Zapp Your Planet Boss': YouTuber Boaz van Boggelen, TikTokker Marije Zuurveld, Willem Wever-presentator Tim Senders en 'Klokhuis'- en 'Zapp Your Planet'-presentatrice Janouk Kelderman. Ondertussen gaat Elbert Smelt het land door om bomen te planten voor kinderen die daar een bijzonder of mooi verhaal bij hebben. In de laatste aflevering planten de beste actievoerders samen een boom met Rachel en Elbert.

'Zapp Your Planet Bos' is vanaf zaterdag 6 maart rond 10.00 uur te zien bij de EO op NPO Zapp. Op zondag is de herhaling om 12.10 en om 17.00 uur, op woensdag om 17.00 uur. Ook de wekelijkse 'Zapp Your Planet'-afleveringen van de NTR staan in de actieperiode in het teken van de wondere wereld van de Nederlandse bossen en haar bewoners. Te zien vanaf zondag 7 maart om 17.25 uur op NPO Zapp.

'Zapp Your Planet'

'Zapp Your Planet' is een initiatief van NPO Zapp, NTR en de EO om kinderen bewuster te laten opgroeien. Terugkerende thema’s in het programma en van de actie zijn bedreigde diersoorten, het klimaat en duurzaamheid. Laatstgenoemde past goed bij de EO, omdat het een belangrijk thema voor de omroep is. In eerdere edities werd aandacht gevraagd voor bedreigde diersoorten zoals haaien, orang-oetans en olifanten. Dit voorjaar komen kinderen tijdens 'Zapp Your Planet Bos' in actie om bomen te planten en Nederland groener te maken. Daarnaast is er het wekelijkse programma 'Zapp Your Planet' (NTR), hét programma over natuur- en duurzaamheid op NPO Zapp met iedere zondagavond om 17.25 uur een nieuwe aflevering. Presentatoren Janouk Kelderman, Nienke de la Rive Box, Manon Hoijtink, Remy Hogenboom en Toon Maassen komen in actie voor een gezonde planeet!