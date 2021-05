Kinderen helpen de walvissen met 'NPO Zapp Your Planet: Plasticjagers'

In samenwerking met NPO Zapp, EO en Wereld Natuur Fonds (WWF) start vrijdag 14 mei de actie 'Zapp Your Planet: Plasticjagers'. Kinderen helpen walvissen door samen met Zappers Freek Vonk, Niek Roozen, Anne-Mar Zwart, Anne Appelo en Janouk Kelderman te jagen op plastic.

Met het inzamelen van statiegeldflessen kunnen ze geld ophalen voor de actie. Met het ingezamelde geld wil WWF de toestroom van plastic naar zee stoppen. Op 1 juli komt er ook statiegeld op kleine flesjes. Die dag roepen we uit tot de 'Zapp Your Planet: Plasticjagers Flestafette' om zoveel mogelijk kleine flesjes in te zamelen en dan maken we ook het eindbedrag bekend.

De grootste dieren uit de oceaan, de walvissen, hebben onze hulp hard nodig. Walvissen zorgen voor een gezonde zee en helpen tegen klimaatverandering, maar door al het plastic in de zee raken ze verstrikt, slikken ze het in en kunnen ze er zelfs aan doodgaan. Kinderen kunnen daar iets tegen doen: de plasticvervuiling en toestroom van plastic in zee stoppen.

Word Plasticjager!

Kinderen ruimen, samen met bekende Zapp-gezichten, zoveel mogelijk plastic rommel op. Vanaf 1 juli is het in Nederland mogelijk om kleine plastic flesjes in te leveren als statiegeldfles. Tot die tijd kunnen kinderen de flesjes verzamelen, als een soort 'Zapp Your Planet'-spaarpot, waarna zij vanaf 1 juli de flesjes kunnen inleveren tijdens de 'Zapp Your Planet: Plasticjagers Flestafette' op verschillende statiegeldpunten in Nederland. Het ingezamelde geld wordt door WWF gebruikt op plekken in de wereld waar het plastic probleem heel groot is. Zo wordt er bijvoorbeeld met vijf euro al tien kilo afval uit het water gehaald, wordt met twintig euro het afval van een gezin een heel jaar lang naar een afvalstation gebracht en wordt met driehonderd euro één gewond zeedier voor een dag goed verzorgd.

Thuis kunnen kinderen ervoor zorgen dat er minder plastic gebruikt wordt en ze kunnen ook zelf in actie komen door kleine en grote statiegeldflessen te verzamelen en deze in te leveren. Het opgehaalde statiegeld kan vervolgens gedoneerd worden in de digitale collectebus op de site van 'Zapp Your Planet' om de walvissen te helpen. Kinderen kunnen ook op andere manieren geld inzamelen. Meer info is te vinden op zappyourplanet.nl. Ook scholen kunnen meedoen met 'Zapp Your Planet Plasticjagers'. Leraren kunnen wwf.nl/actiepakket een gratis actiepakket bestellen

TV-programma

In het EO-programma 'Zapp Your Planet: Plasticjagers', vanaf zaterdag 5 juni vier weken lang op Zapp rond 10.45 uur, houden Zappers Anne Appelo, Anne-Mar Zwart, Freek Vonk en Janouk Kelderman kinderen op de hoogte over de actie. Zo vertelt Freek Vonk elke week iets over walvissen en de problemen die ze tegenkomen door plastic. Janouk Kelderman en Anne-Mar Zwart gaan langs verschillende plekken in Nederland om uit te vinden hoe we hier omgaan met plastic. Anne Appelo voert wekelijks actie met kinderen in het land, waarbij zij zich kunnen laten uitbetalen in geld óf in statiegeldflessen. 'Zapp Your Planet: Plasticjagers' wordt op Zapp herhaald op zondag rond 12.15 uur en woensdag rond 17.50 uur. De actie loopt tot en met donderdag 1 juli.

'Zapp Your Planet'

'Zapp Your Planet' is een initiatief van NPO Zapp, EO en de NTR om kinderen bewuster te laten opgroeien. Terugkerende thema’s in het programma en van de acties zijn bedreigde diersoorten, het klimaat en duurzaamheid. Dit jaar komen kinderen tijdens 'Zapp Your Planet: Plasticjagers' in actie om de walvissen te verlossen van het plastic afval in de zee. Daarnaast maakt de NTR een wekelijkse editie van 'Zapp Your Planet', waarin natuur en duurzaamheid centraal staan. Meer informatie is te vinden op zappyourplanet.nl.

Het Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is met projecten in bijna 100 landen de grootste onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie ter wereld. De Rangers van WWF zijn 90.000 jonge natuurbeschermers tussen de 7 en 11 jaar en komen samen in actie voor bedreigde dieren en de natuur.