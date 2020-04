KIJK.nl presenteert nieuw entertainmentplatform: Scoop Network

Foto: KIJK.nl - © Talpa Network 2020

Vanaf deze week breidt KIJK.nl haar aanbod in entertainmentnieuws uit met een internationale blik. Op het nieuwe platform Scoop Network wordt de kijker meegenomen in de wereld van glitter en glamour.

Van interviews op de grootste filmfestivals tot een kijkje achter de schermen bij de belangrijkste fashionshows. Met dagelijks een nieuwe aflevering van één van de Scoop-programma’s brengt KIJK.nl het laatste internationale nieuws over film, mode, muziek, social media en lifestyle.

Naast alle afleveringen van het gevestigde entertainmentprogramma 'Shownieuws', maakt KIJK.nl met de lancering van Scoop Network extra showbizzcontent uit de hele wereld beschikbaar. Wat is de favoriete film van grote Hollywoodsterren? Welke outfits vind je in de garderobes van invloedrijke fashionista’s? Wat is de leukste content op social media? En wat zijn de laatste lifestyle tips en trends van dit moment?

Iedere dag komt er om 12.00 uur een nieuwe aflevering online van deze internationale programma’s:

Maandag: Celebrity Scoop

Dinsdag: Hollywood Buzz

Woensdag: Instaglamour

Donderdag: Fashion Forward

Vrijdag: Your Entertainment Fix

Zaterdag: Kids Flix

Zondag: A-List Lifestyle

Deze programma’s worden geproduceerd door FCCE voor Scoop Network, a world of entertainment.

