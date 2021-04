Kijkcijfers: Ruim 2,5 miljoen kijkers voor tv-première 'De Beentjes van Sint-Hildegard'

De film De 'Beentjes van Sint-Hildegard', met Herman Finkers en Johanna ter Steege in de hoofdrollen, heeft volgens Stichting Kijkonderzoek (SKO) ruim 2,5 miljoen kijkers getrokken en is hiermee het best bekeken programma van de dag.

MAX zond de tv-première van de speelfilm op Koningsdag, 27 april, uit op NPO 1.

De Nederlandse speelfilm 'De Beentjes van Sint-Hildegard' is sinds gisteravond de meest bekeken speelfilm van deze eeuw op de Nederlandse televisie, met ruim 2,5 miljoen kijkers. De luchtige dramafilm is eerder door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten uitgeroepen tot beste Nederlandse film van 2020 en trok meer dan 700.000 bezoekers in de bioscoop in het lastige jaar 2020. In de film, geregisseerd door Johan Nijenhuis, maakt Herman Finkers zijn filmdebuut.

Herman Finkers: 'Dit is een mooie kroon op het werk.'

Jan Slagter: 'Ik ben ontzettend blij dat deze mooie film zoveel mensen heeft bereikt, weer hét bewijs dat het Nederlandse product springlevend is en een grote groep mensen aanspreekt.'

Over 'De Beentjes van Sint-Hildegard'

Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Zij houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt; ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Ze bepaalt Jan zijn kleding, vriendschappen, vakanties en al hun andere bezigheden. In een poging meer ruimte te krijgen, maakt Jan dermate rare sprongen dat hij zijn huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet veranderen. Dochter Liesbeth zit met haar afgepaste en jaloerse vriend in eenzelfde schuitje als haar vader. In de film nemen ze hun partner onder de loep en rijst de vraag: hoeveel liefde is te veel liefde?

Cast

De cast wordt onder meer gevormd door Herman Finkers, Johanna ter Steege, Leonie ter Braak en Daphne Bunskoek. De film is geregisseerd door Johan Nijenhuis.

'De Beentjes van Sint-Hildegard' is t/m vrijdag a.s. online terug te kijken via NPO Start.