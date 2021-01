Kijkcijfers: record van 3,2 miljoen kijkers voor finale van 'De Slimste Mens'

Foto: © KRO-NCRV 2018

Maar liefst 3,2 miljoen Nederlanders keken vrijdag naar de finale van de 'De Slimste Mens' op NPO 2. Zij zagen hoe Rob 'Snollebolleke' Kemps met de overwinning aan de haal ging.

Zanger Rob Kemps nam het in de finale van dit seizoen op tegen televisiemaker Emma Wortelboer en cabaretier Andries Tunru. Uiteindelijk trok Kemps aan het langste eind met 17 seconden voorsprong op Tunru. Kemps reageerde bij zijn overwinning op z'n 'Snollebollekes'. 'Ongelooflijk, nondeju!', aldus Kemps tijdens de overwinning. 'Op oud-Hollands gezegd: de tering!' De krant het AD roept hem overigens meteen ook uit tot de leukste winnaar tot nu toe van 'De Slimste Mens'.

Producent Marc Dik bevestigt dat 'De Slimste Mens' zijn beste seizoen ooit heeft beleefd. Vorig jaar keken gemiddeld 1,6 miljoen Nederlanders, nu waren dat er ruim 2 miljoen per aflevering. Dik uit in het AD ook zijn vermoeden dat corona iets te maken heeft met het huidige succes van 'De Slimste Mens'. Voor veel mensen is het programma in deze tijd, te midden van alle ellende, lockdown en verdrietige zware berichten, een enorm fijn dagelijks verzetje. We zitten veel thuis en alle dagen lijken op elkaar, dan is het erg fijn 45 minuten fanatiek met iets anders bezig zijn', aldus nog de producent.

Na 'De Slimste Mens' kon het 'NOS Journaal' 2,5 miljoen mensen aan zich binden en met ruim 2 miljoen fans voor de buis vinden we 'The Voice of Holland' op een derde plek. 'Flikken Maastricht' (1,4 miljoen) en het 'NOS Journaal' van 18.00 uur (1,4 miljoen) vervolledigen de top vijf.

Bron: AD - eigen bericht