Kijkcijfers: EO-dramaserie 'Hoogvliegers' scoort sterk in uitgesteld en online kijken

Foto: © Evangelische Omroep - © Christopher Scott 2020

De EO-dramaserie 'Hoogvliegers' doet het uitstekend, zowel in aantal kijkers als in waardering. Het aantal kijkers op de verschillende platforms gezamenlijk ligt wekelijks rond 1,5 miljoen.

De serie krijgt elke week een hoger waarderingscijfer. De vijfde aflevering werd afgelopen zaterdag beoordeeld met een 8,1. Het aantal keer dat de serie gevonden is op NPO Start en NPO Start Plus is gestegen tot meer dan 1 miljoen.

'Hoogvliegers' vertelt het verhaal van drie jonge mensen in opleiding tot vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. Tegen de achtergrond van de jarenlange loodzware opleiding, een geopolitiek conflict met Rusland en een gevaarlijke missie in het Midden-Oosten volgt de achtdelige serie de vrienden op hun bewogen reis naar volwassenheid. We zijn deelgenoot van hun kameraadschap, hun relatie met hun familie, hun verdriet, vreugde en liefdes, en de keuzes waar zij in tijden van oorlog en vrede voor gesteld zijn.

Uitgesteld en online

Gemiddeld stemt 22% van de kijkers (1,3 miljoen) wekelijks af op de serie: op het vaste uitzendtijdstip op de zaterdagvond, of uitgesteld via hun eigen tv-provider. Er zijn steevast tussen de 300.000 tot 500.000 ‘terugkijkers’ op tv in de week na uitzending. Het totale aantal mensen dat de serie online bekijkt als streamstart bij NPO Start en NPO Start Plus staat vandaag (10 februari, red) op 1,2 miljoen. Een groeiend aantal kijkers wil niet wachten en kijkt de nieuwste aflevering vast vooruit op NPO Start Plus. Ook zijn er nog steeds mensen die alsnog met de serie starten. De herhaling in de zondagnacht levert gemiddeld nog eens 143.000 kijkers per week op. De waardering voor 'Hoogvliegers' groeit met de aflevering. De eerste aflevering kreeg een 7,6 van de kijkers. Na vijf weken is de waardering gestegen tot 8,1% en binnen de doelgroep 20-49 jaar zelfs tot 8,2. De kijkers blijven ook goed geboeid: er zit maar weinig verschil in het aantal kijkers aan het begin en het eind van het programma.

Webserie

Om de thema’s uit tv-serie een inhoudelijke verdieping te geven heeft de EO ook een zesdelige webserie ontwikkeld, 'Hoogvliegers: It's all-in the game'. Hierin spelen professionele gamers via een spelplatform een combatgame met verschillende vliegers van de Luchtmacht. De een werkt in de virtuele, de ander in de echte wereld. Tijdens het gamen voeren zij gesprekken over oorlog, verantwoordelijkheid, angst en dilemma’s: wat betekent het als elke keuze telt? 'Hoogvliegers: It’s all-in the game' is de zien via npostart.nl en NPO 1 Facebook.

'Hoogvliegers', elke zaterdagavond om 21.35 uur bij de EO op NPO 1.

Cijfers afkomstig van SKO, NPO, EO afdeling Onderzoek