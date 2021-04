Kijkcijfers: 2,6 miljoen Nederlanders keken naar hoopvol en verbindend 'The Passion'

Donderdagavond 1 april keek Nederland massaal naar het hoopvolle verhaal van 'The Passion'. Bijna 2,6 miljoen mensen waren met elkaar verbonden via het grootste muzikale paasevenement van KRO-NCRV.

Het verhaal over het lijden, sterven en opstanding van Jezus was het eerste grote live tv-evenement in 2021 en bracht kijkers hoop en liefde. Het verhaal en het thema 'Ik ben er voor jou' was actueler dan ooit en heeft mensen door het hele land geïnspireerd, daarom gaat de omroep verder met deze belangrijke boodschap.

Het was een bijzondere gewaarwording; een imposante 'Passion'-editie zonder publiek. De straten waren leeg en rondom het podium in het centrum van Roermond stonden er dit jaar geen duizenden mensen de castleden toe te juichen. Ondanks de stilte op het plein, heeft de kijker thuis 'The Passion' alsnog op de eerste rij kunnen beleven. Met nieuwe elementen en bekende muzieknummers, nu ook vertaald uit het Engels. Het inspelen op de actualiteit werd zeer gewaardeerd door kijkers bleek uit de duizenden social media reacties.

Directievoorzitter Peter Kuipers: 'Ondanks dat we dit jaar geen bezoekers konden uitnodigen is het fantastisch om te merken dat Nederland nog steeds behoefte heeft aan dit eeuwenoude verhaal over de laatste uren van Jezus. Een verhaal dat kijkers zeker in deze barre tijden hoop en kracht geeft. Ik ben blij dat we mensen met elkaar hebben kunnen verbinden en dat duizenden mensen ons hebben laten weten dat ze er voor elkaar willen zijn.'

Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, kijkt ook tevreden terug. 'De gebeurtenissen van afgelopen weken laten zien dat dit Bijbelse verhaal over lijden, sterven en opstaan van Jezus steeds weer opnieuw verteld moet worden. Omdat dit spiegelverhaal toont dat er ook een andere weg is van liefde en opoffering, en ons uitdaagt om het goede te doen voor anderen.'

Thema 'Ik ben er voor jou'

Het thema van de elfde editie was 'Ik ben er voor jou'. Dit thema is bewust gekozen om mensen meer naar elkaar te laten omkijken en er voor elkaar te zijn, zeker in een jaar waarin we dat extra kunnen gebruiken. KRO-NCRV gaat verder met deze belangrijke boodschap. Ook de komende maanden blijft dit thema actueel in al haar programma’s. Want de omroep wil bijdragen aan een samenleving waarin we oog blijven houden voor elkaar.

Virtuele processie bij iedereen thuis

Verslaggever Anita Witzier liep in deze editie voor het eerst zonder publiek met het bekende verlichte kruis door de straten van Roermond en bezocht mensen die een bijzonder verhaal hebben bij het thema 'Ik ben er voor jou'. Voor kijkers was er online een plek om virtueel toch mee te lopen. Ruim 21.000 mensen sloten zich aan en stuurden berichten rondom het thema in. 'Het was bijzonder om door de stille straten van Roermond van kruis naar kruis te lopen en indrukwekkende verhalen op te halen van mensen. Door deze unieke versie van 'The Passion' was het misschien wel intiemer dan ooit voor de kijker thuis. Je merkt hoe het thema leeft en mensen er voor elkaar willen zijn. Dat vond ik prachtig', aldus Anita Witzier.

De elfde editie werd in opdracht van KRO-NCRV geproduceerd door Mediawater en mede mogelijk gemaakt door Protestantse Kerk Nederland, Kansfonds, bisdom Roermond en de Gemeente Roermond. De uitzending is terug te kijken via npostart.nl.