Karim Amghar geeft dit jaar een bijzondere invulling aan het Offerfeest

Voor moslims wereldwijd is het Offerfeest een belangrijke feestdag. Ook voor presentator Karim Amghar. Net als andere moslims wil hij zich opofferen voor moslims die het minder goed hebben dan hijzelf. Maar dit jaar viert Karim het Offerfeest op een andere manier.

Hij gaat verder dan geld geven aan een goed doel of een deel van het geslachte schaap offeren. Karim wil niet alleen geven, maar zich ook inleven in mensen in kwetsbare omstandigheden, zoals vluchtelingen en gezinnen in de bijstand. Situaties die hij nooit van binnenuit zo direct en intensief meemaakte. Hoe verandert het beeld dat Karim had van kwetsbare anderen? Krijgt offeren een andere betekenis? Welk bijzonder offer gaat hij bedenken?

In Tilburg-Noord leeft Karim drie dagen met een gezin onder de armoedegrens. Slechte ervaringen met bewindvoerders maken de situatie steeds schrijnender. Toch doen de ouders er alles aan om hun kinderen een gelukkige jeugd te geven. Een recente belastingaanslag drijft hen opnieuw tot wanhoop.

Vervolgens leeft Karim drie dagen in het AZC in Heerlen met een vluchteling uit Jemen. Door de oorlog in zijn thuisland verloor hij vrouw en kind. Een verblijfsvergunning heeft hij nog steeds niet. Vanwege een vinkje in een Grieks dossier moet hij van Nederland terug naar Griekenland waar hij zware trauma’s opliep. Ieder moment kan de IND met een besluit hierover komen.

Het Offerfeest ofwel Eid el Adha wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim die bereid was zijn zoon Ismaïl te offeren in opdracht van God. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van God, die een engel naar de profeet Ibrahim stuurde om te zeggen dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.

Karim Amghar (32) is schrijver, docent en programmamaker. Hij presenteerde bij de NTR eerder o.a. programma’s als Karim pakt zijn kans en Het ramadangevoel. In 2018 ontving hij de compassieprijs voor het tegengaan van polarisatie en discriminatie in de Nederlandse samenleving.

'Karims Offerfeest', maandag 19 juli om 18.45 uur bij de NTR op NPO 2.