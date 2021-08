Jurre Geluk, Ellie Lust en Envy Pery presenteren de 'Pride Test'

Wie gooide de eerste baksteen bij de Stonewall Riots? Wat zijn de grootste Pride hits? Wie is Nederlands kampioen handtaswerpen? Ellie Lust, Jurre Geluk en Envy Peru halen de Pride met trots naar de studio.

Samen testen zij aan de hand van twintig vragen de kennis van het publiek en het panel: Anna Nooshin, Barrie Stevens, Loiza Lamers, Robbert Rodenbrug, Romana Vrede, Patricia Paay en Thorn de Vries. Omdat veel Pride-evenementen niet doorgaan, is het belangrijk dat de LHBTQIA+ community elkaar opzoekt, ervaringen deelt en het belangrijkste: zichtbaar blijft. Want er valt nog veel te halen, ook in Nederland.

Het unieke presentatietrio tovert de studio om tot Pride-paradijs en haalt alles uit de kast om te vieren wat er goed gaat, maar staat ook stil bij wat er beter kan. Natuurlijk moet het panel ook laten zien wat ze aan kennis in huis hebben. Van queers en queens en van revolutie tot regenboog: wat weten zij van de geschiedenis van de Pride, ballroomdansen, drag queens, protesten, inclusiviteit en de actualiteiten? En wie kroont zich aan het einde van de avond tot echte Pride-expert?

Ellie: 'Dit jaar vieren we de Pride voor de 25e keer. In al die jaren is er ontzettend veel goeds gebeurd. Superleuk om samen met het publiek en natuurlijk ons panel te testen hoe het zit met de kennis over alles wat met Pride te maken heeft. Ik hoop dat veel mensen meedoen en voor mij persoonlijk is het belangrijk dat we blijven stilstaan bij het belang van het vieren van de Pride. Want er is nog altijd veel niet vanzelfsprekend.'

Jurre: 'Het is voor mij heel belangrijk om de 'Pride Test' te mogen presenteren, omdat we vaak denken veel te weten, maar is dat ook echt zo? De test is juist voor iedereen, ook buiten de community. De queer-community heeft zo ontzettend veel kleur en inhoud te bieden, ik heb zin in om samen met Ellie, Envy en het panel confettitelevisie te maken!'

Envy: 'Het is te gek dat ik als drag queen uitgenodigd word om dit programma samen met Ellie en Jurre te maken. Dit is de uitgelezen kans om de kennis van mensen op dit gebied bij te spijkeren, want helaas is dat nog steeds nodig, ook in Nederland. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn en te houden van wie je wilt. Dat is namelijk het grootste cadeau dat je jezelf kunt geven.'

Kijkers kunnen live meespelen via de NPO3-app. Samen met het panel bekende Nederlanders en het publiek in de studio ontdekken zij in twintig vragen alles over de Pride. De thuisspeler maakt kans op een Pride-pakket, inclusief een Regenboogrondleiding door ARTIS, die je meeneemt langs alle vormen van seksualiteit in de natuur.

'De Pride Test' is op 2 augustus om 20:15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.