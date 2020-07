Jongerenzenders NPO 3, NPO 3FM en NPO FunX in teken van Pride Week

Negen op de tien jonge LHBTI+'ers (89 procent) vinden dat het niet nodig zou moeten zijn om uit de kast te komen over je seksuele oriŽntatie of genderidentiteit.

Volgens hen is het vooral een maatschappelijke verwachting dat je het vertelt als je niet in het hokje cisgender en hetero past. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, in aanloop naar de Pride Week op NPO 3, NPO 3FM en NPO FunX.

Nieuwe stap in transitie

Toch willen jonge LHBTI+’ers het belang van een coming out niet zomaar wegwuiven en onderstrepen ze dat het voor iemand veel kan beteken. Door open te zijn over je seksuele oriëntatie of genderidentiteit is er ruimte om erover te praten, het verder te onderzoeken en gelijkgestemden te ontmoeten. Tweederde (67 procent) vindt dat uit de kast komen een belangrijk moment is. Dat blijkt ook uit de coming out-verhalen van vijf jonge LHBTI+’ers die in de Pride week te zien zijn op 3fm.nl/pride.

Drie op tien niet open

Zeven op de tien (69 procent) jonge LHBTI+’ers in het onderzoek vertellen dat de meeste mensen in hun omgeving over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit weten. Bij drie op de tien (29 procent) weet bijna of helemaal niemand het. Van de jongeren die het aan anderen hebben verteld, vond de helft (53 procent) het moeilijk om dat te doen. Ze waren zenuwachtig voor de reactie van familie, vrienden of andere mensen. 45 procent vond het makkelijk om voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit uit te komen.

LHBTI-vriendelijke horeca in Nederland

Tijdens de Pride Week testen BN’ers in het dagelijkse NPO 3-programma 'Nu We Er Toch Zijn: Pride' hoe gastrvrij en open minded Nederland eigenlijk is. In het onderzoek zijn LHBTI+’ers gevraagd naar LHBTI-vriendelijke horeca. Daaruit blijkt dat 15 procent van de jonge LHBTI+’ers bij cafés meestal checkt of deze zich als LHBTI-vriendelijk bestempelen, bij hotels is dat 11 procent. Toch let de grootste groep jonge LHBTI+’ers er bij het bezoeken van een club (68 procent), kroeg (81 procent) of hotel (83 procent) weinig tot nooit op of deze expliciet LHBTI-vriendelijk is. Ze vinden dat je van Nederlandse horeca mag verwachten dat iedereen gelijk behandeld wordt.

Uit de kroeg gezet

Op de vraag wat horeca LHBTI-vriendelijk maakt, antwoordt de grootste groep (76 procent) dat iedereen er gelijk behandeld wordt. Twee derde (64 procent) vindt optreden tegen negatief gedrag richting LHBTI+’ers een must. 'We zijn wel eens voor 'vieze flikkers' uitgemaakt en ik vond het fijn dat deze persoon er toen uit werd gezet', vertelt iemand. En een ander: 'Dat er misschien LHBTI+’ers werken of er een regenboogvlag hangt is een leuke bijkomstigheid, maar het zijn de sfeer en het beleid die het ‘m doen. Het moet een plek zijn waar er extra op wordt gelet dat iedereen elkaar gewoon netjes behandeld.'

Alle resultaten van het onderzoek worden op vrijdag 31 juli gepubliceerd. Kijk voor meer informatie en onderzoeksresultaten op NPO3.nl/3Vraagt.

Ondanks dat Pride dit jaar door de coronacrisis anders gevierd wordt dan voorgaande jaren, komt de Pride Week op NPO 3, 3FM en FunX volop aan bod. Hieronder aantal highlights van de programmering op de jongerenzenders.

Pride Week op NPO 3

Op NPO 3 zijn gedurende de week programma’s te zien rondom de Pride Week, met documentaires als 'Out' (dinsdag 28 juli, KRO-NCRV), 'Het Beste van George Michael' (woensdag 29 juli, AVROTROS), George Michael (woensdag 29 juli, NTR) en de '3DOC: Pisnicht The Movie' (donderdag 30 juli, VPRO). Ook zijn de films 'God's own Country' (vrijdag 31 juli, NTR) en 'Gewoon Vrienden' (zaterdag 1 augustus, BNNVARA) te zien. Op zaterdag 1 augustus wordt 'Shownponies' (KRO-NCRV) herhaald.

Nieuw op NPO 3 zijn:

'Nu We Er Toch Zijn: Pride' (BNNVARA, van maandag 27 t/m vrijdag 31 juli, elke dag om 19.25 uur)

Voel je je als homo vrij om hand in hand door Weert te lopen? Hoe reageert de klas als je vertelt dat je transgender bent in Ede? En wordt er anders tegen je aangekeken als je buren weten dat je bi bent in Capelle aan den IJssel? In een speciale editie van 'Nu We Er Toch Zijn' testen Jurre Geluk, Rob Jetten, Ellie Lust, Loiza Lamers en Shary-An Nivillac niet alleen hoe gastvrij gemeenten zijn, maar ook hoe solidair inwoners zijn met de LGBTQ+ community.

'Mans Genoeg' (KRO-NCRV, maandag 27 juli, 20.25 uur)

In het programma 'Mans Genoeg' - dat wordt uitgezonden in de Pride themaweek van KRO-NCRV - gaat Jan Kooijman op zoek naar antwoord op de vraag waarom homo-zijn nog steeds zoveel agressie oproept bij mensen. Wat is de huidige stand van zaken rondom anti-homogeweld en homoacceptatie in Nederland? Het debat rondom anti-homogeweld en homoacceptatie is mede door een aantal geweldsincidenten en de dood van Saïd Zankoua weer in volle hevigheid opgelaaid. Hij is recent overleden nadat hij te maken heeft gehad met verschillende geweldsincidenten die veel aandacht hebben gekregen in de media. Jan begint zijn zoektocht bij de kleurrijke vriendenkring van Saïd.

'Pride Amsterdam 2020' (AVROTROS, zaterdag 1 augustus, 22.35 uur)

Ellie Lust en Rik van de Westelaken nemen de kijker mee langs de meest bijzondere Pride-boten door de jaren heen en laten mensen aan het woord die zelf ooit op een boot hebben gestaan. Van sporters tot artiesten en van politici tot politieagenten. Wat betekent de Pride voor hen? Speciaal voor de gelegenheid krijgt Ellie een bijzondere tutorial van Nikkie de Jager (NikkieTutorials) en wordt Rik getransformeerd door dragqueen Lady Galore.

Pride Week NPO 3FM

Van maandag 27 juli tot en met zaterdag 1 augustus staat ook NPO 3FM volledig in het teken van de Pride Week. Op 3FM en de socials zijn de persoonlijke out & proud-verhalen van 5 jonge LHBTI+’ers te horen. Ze geven antwoord op de vraag: wat was het moment dat je echt trots was op jezelf, dat je helemaal jezelf kon zijn? Hiermee roept 3FM andere jongeren op om ook hun verhaal te delen en hun favoriete track aan te dragen voor de 3FM Pride List op 3fm.nl/pride.

'3FM Pride List 2020'

Op zaterdag 1 augustus, de dag dat de Canal Parade zou worden gehouden, is van 9.00 tot 18.00 uur de '3FM Pride List 2020' te horen: de lijst om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Aansluitend op de Pride List organiseert 3FM van 18.00 tot 00.00 uur de Pride After Party; een inhoudelijke en tegelijkertijd feestelijke uitzending vanaf een boot in Amsterdam. De Pride After Party zit bomvol gasten en muziek, presentatie is in handen van 3FM-dj’s Vera en Angelique.

Programma’s

In verschillende programma’s op 3FM komen gasten langs. Loiza Lamers is maandag 27 juli tussen 6.00 en 9.00 uur de sidekick van 3FM DJ Wijnand Speelman. Loiza is een van de presentatoren van het NPO 3-programma 'Nu We Er Toch Zijn: Pride'.

Meer informatie over de programmering is te vinden op 3fm.nl/pride.

Pride Week NPO FunX

Ongeacht afkomst, gender of seksuele geaardheid: bij FunX kan je jezelf zijn! Tijdens de Pride Week showt de zender extra support aan de LHBTI+ gemeenschap en is de boodschap: 'Be you, do you!'.

Pride Class

FunX-dj Fernando Halman trapt de week af door in zijn ochtendshow Start, van 6.00 tot 10.00 uur, met bekende gezichten uit de community een Pride Class te organiseren. Luisteraars kunnen daar terecht met al hun vragen aan en over de gemeenschap. Gedurende de week komen in verschillende FunX-programma’s onderwerpen aan bod die gaan over deze kleurrijke community, zoals coming out verhalen van jongeren met een bi-culturele achtergrond. Maar ook: hoe is het om gay te zijn in de muziekscene en in de sportwereld?

'TopiX Pride Special'

De Pride Week wordt afgesloten met een radiospecial in het discussie-programma 'TopiX', op zondag te horen tussen 16.00 en 19.00 uur. Waar de afsluiting van de Pride Week normaal gesproken een groot feest is met de Canal Parade, is dat dit jaar niet het geval. In 'TopiX' wordt een klein Pride feestje georganiseerd met extra kleurrijke muziek. Natuurlijk worden ook relevante onderwerpen besproken: in sommige culturen is het niet geaccepteerd om gay te zijn en ook geloof speelt daarin een rol. Ervaringen van luisteraars worden met elkaar gedeeld in het praatprogramma.

Pride Protest

Op social is FunX aanwezig tijdens de Pride Protest: de demonstratie op zaterdag 1 augustus in Amsterdam tegen homo- en transfobie met aansluitend een tocht door de stad. Ook delen FunX-volgers online hun verhalen en ervaringen via de social media kanalen van FunX en zijn alle onderwerpen rondom de Pride Week terug te lezen en te zien op FunX.nl, de social media kanalen van FunX en het YouTube-kanaal.

Meer informatie over de programmering is te vinden op FunX.nl.

Over dit onderzoek

3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, stuurt circa eens per maand een vragenlijst aan leden tussen de 16 en 34 jaar. Aan dit onderzoek, gehouden van 6 tot en met 16 juli 2020, deden 745 LHBTI+ers mee. De resultaten zijn na weging representatief voor vijf variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, stemgedrag en spreiding over het land. De uitslagen worden gepubliceerd door EenVandaag en op jongerenplatforms van NPO3 en andere platforms van de Publieke Omroep.