Jong Nederland blijft in beweging dankzij bekende sporters, TikTokkers en influencers

Foto: © Talpa Network 2020

Kinderen kunnen niet meer naar school en zitten veel thuis. Naast LINDA.'s fitchallenge voor vrouwen, starten S1, Fitchannel.com en The Creator Mansion vanaf 23 maart daarom ook met een sportief initiatief voor de jeugd.

In Jong Nederland blijft in beweging dagen bekende sporters en TikTokkers Nederlandse jongeren (en hun ouders) uit om in beweging te blijven tijdens de coronacrisis, onder de hashtag: #StayFitChallenge. Eén maand lang helpen we de jongeren gratis op een leuke en laagdrempelige manier met simpele work-outs en sportieve weekchallenges via social media.

Fitchannel.com maakt elke week een nieuwe challenge bekend op het TikTok-kanaal van The Creator Mansion. Daarnaast is er elke dinsdag en donderdag een live training van zestig minuten met bekende sporters als Mark Tuitert, samen met de deelnemende TikTokkers en influencers.

Grote TikTokkers zoals Sidney Dunk, Lieke Hammink en Jesse van Wieren, maar ook influencers Thomas Brok en Spaze hebben aangegeven mee te doen met dit initiatief en dagen hun volgers uit om ook mee te doen. Daarnaast worden de trainingen gedeeld via KIJK.nl. Radio 538 en SBS6 omarmen het initiatief via social media. Met een bereik van meer dan 7 miljoen hopen we op deze manier zo veel mogelijk kinderen uit te dagen en in beweging te houden.

Thomas Brok: 'Het is natuurlijk vervelend dat we nu minder makkelijk de deur uit kunnen, daarom is dit een superleuk initiatief! Bewegen is gezond en we doen het samen. Zo zijn we toch nog een beetje in contact.'

Suzanne Pronk, VP Social bij Talpa Network: 'Mooi om te zien dat tijden als deze ook kunnen verbinden. Dit idee ontstond afgelopen maandag bij ons, fantastisch dat we dit, met het gehele team, Fitchannel.com en The Creator Mansion zo snel hebben kunnen neerzetten.'

Met dit initiatief hopen S1, Fitchannel.com en The Creator Mansion Nederland een positieve en sportieve boost te geven voor de hele familie in deze tijd.

Bezoek het kanaal van The Creator Mansion via: TikTok.com/@creatormansion of bekijk de livestreams via KIJK.nl en doe mee!

Over S1

S1 (Social1nfluencers) opereert vanuit Talpa Network Social, het bedrijfsonderdeel van Talpa Network waarbinnen ook StukTV, Gierige Gasten en New Wave actief zijn.

S1 is een full service influencer agency waarbij we de meest vooraanstaande creators in Nederland vertegenwoordigen. Onze creators bereiken maandelijks tientallen miljoenen kijkers tussen de 17 – 34 jaar met thema’s als beauty, fashion, lifestyle, food, entertainment, gaming en meer!

Over Fitchannel.com

Fitchannel.com is het grootste online Thuis-Sport platform van Nederland. Met bekende Personal trainers als Mark Tuitert, Carlos Lens en Radmilo Soda biedt Fitchannel.com meer dan 1000 work-outs om thuis fit te worden, af te vallen, te dansen en te ontspannen met Yoga.

Fitchannel.com heeft als missie om mensen in beweging te krijgen, te houden en zelf gezonde voedingskeuzen te maken. Thuis sporten in combinatie met digital coaching blijkt een effectief middel om dit te bereiken.

Fitchannel.com is in 2017 mede opgericht door media ondernemer Winston Gerschtanowitz en zijn partners.

Over The Creator Mansion

The Creator Mansion is een groep bekende TikTokkers die samen veel plezier hebben en vette video’s maken vanuit hun luxe villa in hartje Amsterdam. Het Nederlandse account van de groep heeft een bereik van 8 miljoen views per maand in de doelgroep 8 tot 24 jaar.