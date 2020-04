'Jong en Hindoe': bijzonder tweeluik over geloofsbeleving onder hindoejongeren

Rajiv Bhagwanbali groeide op in een traditioneel hindoegezin. Hij probeerde altijd te voldoen aan de verwachtingen en idealen van zijn ouders.

Ooit dacht hij zelfs dat hij zijn vader, die pandit (hindoe geestelijke) is, zou opvolgen. Maar uiteindelijk koos hij toch zijn eigen pad en ontwikkelde hij een carrière als danser. Maar nu hij ouder wordt begint hij zich meer te verdiepen in zijn hindoeïstische achtergrond en ontdekt hij steeds meer waardevolle kanten aan het geloof. In het tweeluik 'Jong en Hindoe' gaat Rajiv in gesprek met verschillende hindoejongeren die allemaal hun eigen draai hebben gegeven aan hun geloofsbeleving in de hoop daar inspiratie uit te halen voor zichzelf.

Steeds vaker botsen de oude en nieuwe generaties hindoestanen met elkaar. De oude generatie hecht veel waarde aan tradities en religieuze rituelen. Iedereen kent elkaar, de cultuur, de gebruiken. En daar houden ze graag aan vast. De jongeren zijn opgegroeid in Nederland, gaan hier naar school, gaan uit. Dat zorgt vaak voor wrijving. Ook ten aanzien van de geloofsbeleving. De jongere generatie vraagt zich steeds meer af wat de zin is van de hindoeistische rituelen.

in 'Jong en Hindoe' gaat presentator Rajiv Bhagwanbali op onderzoek uit. Hoe zit het met de geloofsbeleving van de jongere generatie hindoes/hindoestanen? Wat hebben ze van huis uit meegekregen? Wat doen ze er zelf mee? En wat willen ze zelf doorgeven aan de volgende generatie?

Rajiv Bhagwanbali is een creatieve duizendpoot. Hij is danser, heeft een eigen massagepraktijk en een stichting waarmee hij dans- en theaterproducties initieert waarin verschillende culturen samenkomen. Rajiv’s vader is pandit (hindoepriester), opgegroeid met alle rituelen die bij het Hindoeïsme horen. In eerste instantie is het geloof Rajiv opgedrongen en kreeg hij weerstand tegen het 'moeten'. Het hindoeïsme voelde bij hem als een soort poppenkast. Maar nu hij wat ouder wordt, wil hij zich meer verdiepen in het hindoeïsme en ziet hij steeds meer de mooie kanten aan het geloof.

Regie: Brenda Wit

Research: Radha Ramdhan

'Jong en Hindoe', zondagen 12 & 19 april om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.