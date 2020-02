Johnny en Wendy presenteren 'We Want More'

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

De jury is al bekend, en nu weten we ook wie de presentatoren zijn van 'We Want More'. Johnny de Mol en Wendy van Dijk begeleiden de kandidaten van deze gloednieuwe zangwedstrijd, waarin alle zangstijlen welkom zijn: van opera tot fado en van gospel en pop tot reggae.

De audities van 'We Want More' zijn bloedstollend spannend tot de laatste seconde. Elk jurylid mag namelijk tot het eind van elk optreden zijn of haar stem geven, maar ook weer intrekken… Wie wint uiteindelijk de finale en een geldprijs van maar liefst 100.000 euro? 'We Want More' is vanaf zaterdag 28 maart om 20.00 uur te zien bij SBS6.

De kandidaten komen uit alle windstreken, zijn van alle leeftijden en komen in allerlei samenstellingen: er zijn solozangers, duo’s en zelfs koren. De kandidaten moeten om door te gaan, vier van de vijf juryleden - Davina Michelle, André Hazes, Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en Ali B - overtuigen van hun zangtalent. Pas na de laatste gezongen noot, zijn hun stemmen definitief. Lukt het de kandidaten om alles te geven en te overtuigen tot het bittere eind?

Na twee rondes is het tijd voor de grote finale. De zangers en zangeressen die de jury, 25 muziekexperts én de onafhankelijke 100-koppige publieksjury omver weten te blazen, maken kans op mooie geldprijzen. Wie weet iedereen met zijn stem te ontroeren en overtuigen? Wie gaat er uiteindelijk naar huis met 100.000 euro?

'We Want More' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands.

'We Want More', vanaf zaterdag 28 maart iedere zaterdag om 20.00 uur bij SBS6.