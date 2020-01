Johnny de Mol en chef-kok Ron Blaauw brengen dementie onder aandacht in 'Restaurant Misverstand'

Foto: SBS6/Talpa Network - © Nick van Ormondt 2020

In 'Restaurant Misverstand' volgt SBS6 negen mensen met dementie die als restaurantmedewerker onder de bezielende leiding van chef-kok Ron Blaauw aan het werk gaan.

Geen van allen heeft ervaring in de horeca, maar iedereen is gedreven om aan de slag te gaan en te laten zien wat er ondanks de ziekte allemaal nog wél kan. Het doel is om begrip voor - en kennis over - dementie te vergroten. Johnny de Mol laat als gezicht van het programma op een waardige, ontroerende en soms humoristische manier zien welke maatschappelijke vraagstukken en oplossingen samenhangen met dementie. We zien waar de medewerkers tegenaan lopen, maar ook de lol die ze hebben tijdens het runnen van het restaurant. Het programma is vanaf dit voorjaar te zien bij SBS6.

Johnny de Mol en Ron Blaauw hebben van heel dichtbij gezien wat de ziekte dementie met mensen doet. Johnny’s oma en de vader van Ron Blaauw leden aan dementie. De ziekte komt ook op jonge leeftijd voor, bij mensen die midden in het leven staan en actief zijn. Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens ernstig afnemen. Als gevolg hiervan kan iemand dagelijkse handelingen, die voorheen moeiteloos werden gedaan, minder goed of niet meer uitvoeren. Met het programma 'Restaurant Misverstand' laten Alzheimer Nederland en SBS6 zien hoe mensen met dementie mee kunnen blijven doen in de samenleving. De medewerkers leggen graag de focus op wat zij nog wél kunnen.

Het programma 'The Restaurant That Makes Mistakes' werd in 2019 voor het eerst uitgezonden in Groot-Brittannië. De Nederlandse versie, 'Restaurant Misverstand - Waar Niemand Wordt Afgeserveerd', wordt geproduceerd door Concept Street.

Uitzending vanaf dit voorjaar bij SBS6.