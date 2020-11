John van den Heuvel maakt vervolg op 'De Jacht op de Mocro-Maffia'

Foto: Videoland - © RTL 2020

Na de succesvolle eerste serie 'De Jacht op de Mocro-Maffia' is vanaf vrijdag 4 december het vervolg te zien bij Videoland.

In vijf opzienbarende afleveringen toont misdaadverslaggever John van den Heuvel hoe de goed geoliede moordmachine van de mocro-maffia de laatste jaren tientallen slachtoffers maakte en zich ook internationaal op de kaart zette.

In de eerste reeks van 'De Jacht op de Mocro-Maffia' bracht John van den Heuvel het complete verhaal in beeld van de opkomst en val van Neerlands beruchtste gangsters van dit moment; Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. In de eerste twee afleveringen van het vervolg is te zien hoe motorbende Caloh Wagoh door Taghi stelselmatig wordt ingezet als klusbedrijf voor moordopdrachten. Bendelid Tony de G. krijgt van zijn leiders het mes op de keel en moet liquidaties voorbereiden en uitvoeren. Maar wie is deze Tony de G.? Met unieke, niet eerder vertoonde beelden reconstrueert Van den Heuvel zijn moordleven én de vlucht van Tony de G. naar Spanje, nadat de grond hem in Nederland te heet onder de voeten wordt. Waarom werd Tony kroongetuige van justitie en verraadde hij zijn broeders van Caloh Wagoh? Ook doet de beruchte crimineel George van Dijk voor het eerst zijn onthullende verhaal over verdenkingen dat hij moordklussen uitvoerde in opdracht van de leiders van Caloh Wagoh.

In het vervolg van 'De Jacht op de Mocro-Maffia' komen al feiten aan bod, die de komende maanden in de megaprocessen Marengo, Eris en Orinus uitvoerig worden behandeld. Niet eerder werd zo uitgebreid verslag gedaan van de grootste politieonderzoeken naar georganiseerde misdaad in Nederland.

Over de mocro-maffia

Sinds 2012 wordt Nederland overspoeld door een golf van onderwereldgeweld, die door politie en Openbaar Ministerie worden toegeschreven aan de mocro-maffia. Inmiddels stierven meer dan vijftig mensen door liquidaties en vergismoorden. In de ogen van justitie is de criminele organisatie van Ridouan Taghi en Saïd Razzouki verantwoordelijk voor het merendeel van deze onderwereldmoorden. Na een wereldwijde klopjacht staan zij nu met vijftien andere verdachten terecht in het zogenoemde Marengo-proces. Justitie beschouwt motorclub Caloh Wagoh als een van de moordcommando’s van Taghi. Vijftien leden van deze club staan in een afzonderlijk proces terecht, het zogenoemde Eris-proces.

Over John van den Heuvel

Misdaadverslaggever John van den Heuvel schreef vele columns en artikelen over de mocro-maffia en kwam daardoor ook op de 'dodenlijst' van Taghi. Hij wordt sinds eind 2017 zwaar bewaakt. Voor Videoland maakte Van den Heuvel eerder documentaires over onder andere motorbende No Surrender, Willem Holleeder en Bram Moszkowicz.

Serie II van 'De Jacht op de Mocro-Maffia' is vanaf 4 december 5 weken lang te zien bij Videoland, met iedere vrijdag een nieuwe aflevering.