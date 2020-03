John de Mol kondigt maatregelen aan: 'Ontslagen zijn onvermijdelijk'

Foto: Talpa Network - © William Rutten 2019

Talpa Network zit in woelig water. De coronacrisis hakt in op het mediabedrijf van John de Mol. De topman kondigt dan ook draconische maatregelen aan. Dat liet hij weten in een persoonlijke mail aan zijn werknemers, aldus de Telegraaf.

In de e-mail schrijft de Mol dat hij in zijn veertig jaar als ondernemer nog nooit een crisis heeft meegemaakt van deze omvang en met deze enorme impact. 'Alles wat we tot nu toe beschouwden als 'normaal' wordt anders', aldus John de Mol. Een woordvoerder van Talpa Networks bevestigde ook de authenticiteit van de e-mail aan De Telegraaf.



Ontslagen bij Talpa Network, het moederbedrijf van SBS 6, Net5 en radio 538, zijn onvermijdelijk. Het bedrijf wil op korte termijn duidelijkheid brengen over de gevolgen voor de werkgelegenheid.



Door de coronacrisis trekken heel wat bedrijven hun advertentiebudgetten terug. Dit is nefast voor de radio-en tv-zenders van Talpa Network. Naast dit verlies van inkomsten moeten ook heel wat tv-programma's stopgezet of uitgesteld worden. Zo kan de gloednieuwe talentenjacht 'We Want More' niet opgestart worden. Ook de dagelijkse talkshow 'Patty & Gordon' wordt uitgesteld naar het najaar. En door het annuleren van het EK gaat een maand 'Veronica Inside' op de schop. De populaire voetbalshow zou tijdens de EK-maand normaal dagelijks op het scherm komen.



Talpa Networks is het eerste van vele (media-)bedrijven die moeten ingrijpen door de coronacrisis. Heel waarschijnlijk volgen er nog anderen.

Bron: De Telegraaf



Lees ook: