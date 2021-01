John de Mol heeft met 'Marble Mania' nieuwe tv-hit te pakken

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2021

Het nieuwe knikkerprogramma 'Marble Mania' op SBS6, uit de koker van John de Mol, is een tv-hit! De eerste aflevering lokte ruim 1,4 miljoen kijkers en met 1,3 miljoen voor aflevering twee is bewezen dat er een markt is voor dit soort programma's.

'Marble Mania' heeft donderdag met vlag en wimpel de RTL-hit 'De TV Kantine' en 'Nieuwe Boeren' op NPO 1 geklopt. 'Marble Mania' is daarmee sinds lange tijd nog eens écht een succes voor SBS6. Het programma werd bedacht door John de Mol, wordt gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz en commentaar buiten beeld is van sportpresentator Jack van Gelder. Aan de knikkershow nemen BN'ers als Frank Dane, Wesley Sneijder en Ronald de Boer deel.

Door het succes in eigen land hoopt de Mol zijn nieuwe format ook aan het buitenland te kunnen slijten. En deels is dat al gelukt, want het Duitse RTL heeft het programma al aangekocht. En er zouden ondertussen ook contacten zijn met enkele Amerikaanse netwerken om het programma ook daar op de buis te brengen.

Bron: nu.nl - ad.nl



