Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven presenteren 'Stilte AUB!'

Foto: SBS6/Talpa Network - © Nick van Ormondt 2021

Op vrijdag 12 maart start SBS6 met een nieuw amusementsprogramma 'Stilte AUB!': een uitdagende afvalrace, vol spanning en humor.

In deze spelshow moeten 12 deelnemers, inclusief een BN-er, zich een weg banen door verschillende themakamers met lastige obstakels, waar maar één regel geldt: je mag geen geluid maken boven de 50 decibel! Wie blijft ijzig kalm, heeft stalen zenuwen en is muisstil? Wie wordt winnaar van de stilte? Deze unieke spelshow wordt gepresenteerd door Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. 'Stilte AUB!' is een tv-programma voor het gehele gezin, voor jong en oud.

Elke aflevering bestaat uit drie rondes met verschillende themakamers en een finaleronde. De themakamers zijn onder andere voorzien van allerlei obstakels, zoals een vloer met munten, een 'silent disco' met windgongen en kerstbelletjes, en een kerkhof bezaaid met botten en schedels.

Jeroen van Koningsbrugge: 'De kern van Stilte AUB! is eigenlijk simpel: Maak je geluid, dan lig je eruit! Dus als je meer dan 50 decibel aan geluid maakt tijdens de opdrachten, dan is het game over!'

'Eindelijk mochten we als een duo spontaan sportcommentaar leveren bij de pogingen van de deelnemers. Dit wilden we altijd al een keer doen. Soms houden ze letterlijk hun adem in om maar geen geluid te maken. Dit levert spannende en grappige momenten op', aldus Dennis van de Ven. Van Koningsbrugge vult aan: 'Voor ons is het oppassen geblazen dat we niet het hele programma vol praten. Ja, het is echt lastig om stil te zijn. Dus… Ssttt!'

Wat is vergelijkbaar met 50dB?

Het geluid van een rustige straat in een dorp of een koelkast is vergelijkbaar met 50 decibel (dB). Een normale ademhaling is 10 dB. Iemand die fluistert, haalt 30 dB, en als hij een boek dicht slaat, dan gaat dat geluid al gauw richting de 70 dB.

Themakamers en finale kamer

Er zijn 6 afleveringen geproduceerd met in totaal 10 kamers: 9 themakamers en 1 finalekamer. De themakamers variëren van Circus tot Jungle, van Disco tot Bankoverval en van Operatie tot Horror.

Succesvol Japans format

'Stilte AUB!' is een productie van Blazhoffski en gebaseerd op het succesvolle format 'Mute It' in Japan.

'Stilte AUB!', vanaf vrijdag 12 maart wekelijks te zien op SBS6 en Kijk.nl.