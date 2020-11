Jeroen Pauw trekt met zijn talkshowtafel het land in voor 'Pauw Komt Binnen'

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Na jarenlang programma's in de studio te hebben gemaakt, trekt Jeroen Pauw met zijn tafel het land in voor zijn nieuwe talkshow 'Pauw Komt Binnen'.

Hij gaat bijzondere gesprekken aan met mensen die normaal niet naar de studio kunnen of willen komen. Mensen die wel het onderwerp van het gesprek zijn, maar vaak door omstandigheden zelf niet aan het woord komen. Op hun eigen terrein, zoals een ziekenhuis, tbs-kliniek of verpleeghuis, voert hij met betrokkenen verdiepende gesprekken die verder gaan dan de waan van de dag.

De eerste aflevering staat in het teken van de grote impact van corona op de zorg. De talkshowtafel staat in het Radboudumc ziekenhuis in Nijmegen, waar Jeroen onder andere in gesprek gaat met artsen en verpleegkundigen die onder grote druk op de verschillende afdelingen werken. Zij vertellen hoe het virus hun werkzaamheden in het ziekenhuis heeft veranderd. Ook vinden er bijzondere gesprekken plaats met patiënten en hun familieleden.

Jeroen Pauw: 'Ik heb bijna 15 jaar met veel plezier de dagelijkse talkshow gedaan en alle onderwerpen die het nieuws bepaalden zijn langsgekomen. Maar niet altijd met alle betrokkenen, omdat er altijd mensen zijn die niet aan de talkshowtafel kunnen komen, omdat ze ziek zijn of gevangen zitten of in een verpleeghuis bivakkeren. Daarom wil ik graag ook de mensen spreken over wie het in de talkshow al die jaren ging, zonder dat ze erbij konden zijn.'

'Pauw Komt Binnen', vanaf zondag 8 november om 22.20 uur wekelijks bij BNNVARA op NPO 1.