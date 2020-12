Jan Versteegh presenteert 'Klein maar Fijn' bij SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

Wie is de beste miniatuurbouwer van ons land? In 'Klein maar Fijn' nemen de beste miniatuurbouwers van Nederland het tegen elkaar op.

Onder toeziend oog van de vakjury gaan de deelnemers wekelijks met twee miniatuuruitdagingen aan de slag. Jan Versteegh is de steun en toeverlaat van de miniatuurbouwers tijdens deze afwisselende, soms zenuwslopende opdrachten.

De gepassioneerde miniatuurbouwers hebben ieder hun eigen achtergrond en expertise. Waar de één de meest gedetailleerde gebouwen met precisie nabouwt, bouwt de ander het liefst poppenhuizen waar je uren naar kan blijven kijken. Zes weken lang nemen zij het tegen elkaar op in de gezelligste werkplaats van Nederland.

Iedere week krijgen de kandidaten twee uiteenlopende opdrachten waarbij hun creativiteit, techniek én stressbestendigheid flink op de proef worden gesteld. De eerste is een korte opdracht, waar ze in een race tegen de klok binnen één dag hun creatie moeten presenteren. Voor de grote opdracht hebben de kandidaten meerdere dagen de tijd en werken ze zowel in de 'Klein maar Fijn'-werkplaats als op hun eigen hobbyzolder om zo de meest verbluffende miniaturen neer te zetten. Want om zichzelf te onderscheiden van de rest moeten ze met hun kleine creaties groot uitpakken!

Elke week bepaalt de deskundige jury wie de minst presterende miniatuurbouwer is en helaas naar huis gaat, totdat er in de finale nog drie kandidaten over zijn. De jury bestaat uit Dido Geluk, teamleider modelbouwatelier bij Miniworld Rotterdam. En Bobby de Groot, regisseur, animator en docent aan de Hogeschool van de Kunsten.

'Klein maar Fijn' wordt geproduceerd door ITV Studios.

'Klein maar Fijn', vanaf zondag 6 december om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.