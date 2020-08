Jan Smit nieuwe coach The Voice of Holland'

Jan Smit neemt in het komend seizoen van 'The Voice of Holland' bij RTL 4 als coach plaats in een van de vier bekende rode stoelen.

In het elfde seizoen van de populaire zangcontest neemt Jan plaats naast Anouk, Ali B en Waylon.

Jan Smit vindt het een eer om coach te worden in 'The Voice of Holland': 'Ik ben er ongelooflijk trots op dat ik deel uit ga maken van de spraakmakende show waar talenten zichzelf in de kijker kunnen zingen. Na een periode van rust heb ik zin om mij weer onder te dompelen in allerlei soorten muziek, nieuw talent te begeleiden en ervoor te zorgen dat 'team Jan' het elfde seizoen van 'The Voice' gaat winnen!'

Peter van der Vorst, Directeur Content RTL: 'We hebben voor Jan gekozen omdat hij zijn sporen in de muziekindustrie ruimschoots heeft verdiend én omdat hij een genre vertegenwoordigt dat we nog misten in 'The Voice of Holland'. Jan heeft in zijn carrière talloze (zelfgeschreven) hits gehad en weet als geen ander wat de valkuilen zijn voor een beginnend artiest. Zijn brede kennis en ervaring maken hem tot een 'geducht tegenstander' van de andere coaches.'

Over Jan Smit

De 34-jarige artiest is bijna 25 jaar actief in de muziekindustrie, niet alleen als zanger, maar ook als componist en tekstschrijver. Jans indrukwekkende carrière begon op 10-jarige leeftijd met een duet met de Volendamse band BZN. In de loop der jaren heeft Jan zichzelf steeds opnieuw uitgevonden als solozanger en lid van gelegenheidsformaties als De Toppers en schlagertrio KLUBBB3. Ook is hij al jaren nauw betrokken bij het Eurovisie Songfestival als lid van de selectiecommissie en commentator en dit jaar als presentator. Daarnaast is Jan te zien als presentator van onder andere 'Beste Zangers' en 'Het Gouden Televizier Ring Gala'.

'The Voice of Holland' - seizoen 11

Het elfde seizoen van 'The Voice of Holland' is dit najaar te zien bij RTL 4. De presentatie is in handen van Martijn Krabbé en Chantal Janzen.

Ook Geraldine Kemper zal dit seizoen weer acte de présence geven, Geraldine is dit seizoen de vliegende reporter tijdens de Blind Auditions en daarnaast is zij backstage te zien tijdens de live-shows. De opnames van de Blind Auditions starten begin september.

'The Voice of Holland' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands.

