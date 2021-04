Jamai, Soy Kroon, Anne Appelo en Klaas van Kruistum in een nieuwe editie KRO-NCRV's 'Pasen met de Zandtovenaar'

KRO-NCRV en NPO Zapp presenteren een nieuwe editie van Pasen met de zandtovenaar. In dit programma wordt het aangrijpende paasverhaal op unieke wijze in beeld gebracht.

Met indringende zandtekeningen van Zandtovenaar Gert van der Vijver en bijpassende songs, uitgevoerd door Jamai als Jezus, Soy Kroon als Judas en Anne Appelo als Maria. Het verhaal wordt verteld door KRO-NCRV-presentator Klaas Van Kruistum.

KRO-NCRV vindt het belangrijk om jong en oud te verbinden rondom de krachtige boodschap van het paasverhaal uit de Bijbel: er is altijd hoop te vinden. Veel kinderen weten niet meer wat de betekenis is van het paasfeest. Met Pasen met de zandtovenaar wordt het tijdloze verhaal voor jong en oud visueel krachtig verbeeld.

Forteiland IJmuiden, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, is dit jaar het decor van Pasen met de zandtovenaar. Op deze historische plek komt het verhaal over vriendschap, verraad en vergeving tot leven. Een speciaal optreden is er van de jonge violist Diana Fakour, finalist van het Prinses Christina Concours. Liedjes zijn er van Nielson tot Ramses Shaffy en van Kenny B. tot Bach.

'Pasen met de Zandtovenaar' is een productie van The Media Brothers. Hun programma’s rondom de Zandtovenaar kregen internationale waardering. Zo werden ze genomineerd voor een Emmy Award, de Japan Prize en de Rockie Awards Canada. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk in Nederland.

'Pasen met de Zandtovenaar', zaterdag 3 april om 19.20 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp. Op eerste paasdag (zondag 4 april 14.00 uur NPO Zapp) en tweede paasdag (maandag 5 april om 12.10 uur op NPO 1 en om 15.00 uur op NPO Zapp) wordt de uitzending herhaald.