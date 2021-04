Jaimie Vaes op Ibiza voor opnames seizoen 2 van 'Jaimie: In the Vaes Lane'

Fantastisch nieuws voor de fans van Jamie Vaes en haar kleurrijke leven: er komt een tweede seizoen van de succesvolle realityserie 'Jaimie: In the Vaes Lane' op discovery+!

Dat betekent dat we haar weg naar het altaar verder kunnen volgen. Zoals bekend staat haar huwelijk met rapper Lil Kleine gepland voor de zomer van 2021 en daar willen we natuurlijk alles van weten. In het eerste seizoen mochten we al meekijken hoe de populaire influencer met haar goede vriendin Estelle Cruijff op zoek ging naar de perfecte bruidsjurk en trouwring. In het nieuwe tweede seizoen komt de grote dag met alle spanningen steeds dichterbij met als grande finale het huwelijk zelf!

Het huwelijk zal voltrokken worden op hun geliefde eiland Ibiza en is al een keer verplaatst vanwege corona. Wat daar allemaal aan vooraf zal gaan weten we natuurlijk nog niet, omdat het een realityserie is en de opnames nog moeten beginnen. Maar Jaimie en haar vrienden kennende, zal het weer net zo spraakmakend, onthullend en hilarisch worden als het eerste seizoen dat momenteel te zien is op discovery+. Zeker ook omdat er met best friends Estelle Cruijff en Koen Kardashian altijd iets te beleven is.

Ondertussen volgen we natuurlijk ook weer het hectische leven van Jaimie zelf dat vol contrasten zit. Het ene moment is ze druk in haar rol als zorgzame moeder en verantwoordelijk voor het huishouden, het andere moment staat ze vol 'glam' voor honderden flitsende camera’s aan de zijde van haar immens populaire vriend en aanstaande man. Met zijn tweeën vormen ze een gouden duo. Zij kunnen daarom niet wachten tot het eindelijk zover is. En wij natuurlijk ook niet!

'Jaimie: In the Vaes Lane' seizoen 2 is vanaf 6 mei te zien op discovery+. Wil je in de tussentijd de rich & famous blijven volgen? Vanaf vandaag gaat de nietsverhullende realityserie 'Elettra Lamborghini' van start. Waarin alles bekend wordt over de nieuwe vrouw van Afrojack.