Intieme editie 'Kerst met de Zandtovenaar' vanaf Kasteel de Haar

Foto: © KRO-NCRV 2020

Bijna alles is anders deze kerst. Maar met tradities moet je niet breken, dus KRO-NCRV brengt voor de negende keer 'Kerst met de Zandtovenaar'.

Deze editie komt vanaf het sprookjesachtige Kasteel De Haar, bij Utrecht. Het bijzondere verhaal van de geboorte van Jezus wordt met zand tot leven gewekt door Zandtovenaar: Gert van der Vijver. O’G3ne, Soy Kroon, Unity en 'The Voice of Holland'-winnares Sophia Kruithof zingen mooie kerstliedjes die perfect passen in het kerstverhaal. KRO-NCRV-presentator Edson da Graça is dit jaar de verteller. De jonge violist Marcel Sutedja en de act Poppetje van Papier brengen verrassende optredens.

Kasteel De Haar

Vorig jaar kwam 'Kerst met de Zandtovenaar' vanaf een drukke Vischmarkt in Harderwijk, dit jaar is er gekozen voor een iconische locatie: het grootste kasteel van Nederland, De Haar bij Utrecht. Dit jaar zonder publiek maar wel met adembenemende zandtekeningen van zandtovenaar Gert van der Vijver. Op verschillende plekken rondom het kasteel zien we KRO-NCRV-presentator Edson da Graça die dit jaar het kerstverhaal vertelt. Hij neemt ons mee op reis naar de wereld van Jozef en Maria en hun bijzondere verhaal…

Edson is trots dat hij de verteller van dit jaarlijkse evenement mag zijn: 'Ik vind het ontzettend leuk om de verteller te zijn van de Zandtovenaar, mijn eigen kinderen kijken hier ook elk jaar naar uit! Wat Zandtovenaar Gert allemaal doet is natuurlijk fantastisch: echt toveren met zand! Het verhaal dat ik vertel is een verhaal over hoop en perspectief, dit op een geweldige locatie: Kasteel de Haar. Ik zou hiervoor geen betere plek kunnen verzinnen.'

Do it yourself

Op het YouTube- en Tiktok kanaal van Zapp leert Zandtovenaar Gert van der Vijver ons vanaf 13 december de kneepjes van het zandtekenvak. Hij krijgt in zijn atelier bezoek van Edson 'Willem Wever' da Graça. En die wil alles weten van de kunst van het zandtekenen. In twee speciale 'Do it yourself'- video's vol handige tips laat de Zandtovenaar zien dat je met eenvoudige middelen ook thuis de mooiste zandcreaties kan maken.

'Kerst met de Zandtovenaar' wordt geproduceerd door The Media Brothers in opdracht van KRO-NCRV.

'Kerst met de Zandtovenaar', zaterdag 19 december om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp en vrijdag 25 december om 12.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.