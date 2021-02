Inspirerende initiatieven voor een schonere toekomst in 'Iedereen Kan Het!'

Vanuit de Beurs van Berlage in Amsterdam presenteert Carrie ten Napel op woensdag 24 februari om 21.25 uur op NPO 1 de televisieshow 'Iedereen Kan Het!'.

In het programma, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, staan inspirerende ideeën voor een schonere en groenere toekomst centraal. Die ideeën komen van gewone Nederlanders die thuis hun water-, energie- of plasticverbruik beperken, maar ook van jonge ondernemers met grootse ideeën uit heel Europa, die een revolutionaire uitvinding op de markt willen brengen. In een spectaculair decor worden de ideeën gedemonstreerd. Tim Knol is met band te gast om een muzikaal optreden te verzorgen.

De show werkt toe naar de bekendmaking van de winnaar. Zes jonge ondernemingen uit Noorwegen, Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland strijden om de hoofdprijs: een investering van 500.000 euro en een tweede prijs van 200.000 euro, die hun vinding een stap dichterbij realisatie moet brengen.

Astronaut en wetenschapper André Kuipers maakt aan het eind van de uitzending bekend wie de winnaars zijn. Doordat hij vanuit de ruimte de schoonheid en kwetsbaarheid van de aarde heeft gezien, weet hij als geen ander wat we met elkaar te beschermen hebben.

Meteoroloog Helga van Leur, wetenschapsjournalist Anna Gimbrere en boswachter Arjan Postma gaan op pad om te ontdekken waar stappen richting een schonere toekomst gezet kunnen worden. Ze gaan onder meer langs bij boerin Annemiek uit Boer Zoekt Vrouw, een hotel-restaurant in Utrecht, de grootste kantoormeubelfabrikant en één van de grootste telecomaanbieders van Nederland. Naar welke vindingen kijken zij reikhalzend uit?

Knappe koppen, wetenschappers, 'gewone' mensen, een astronaut en een eerdere winnaar van de grote hoofdprijs; 'Iedereen Kan Het!' laat zien dat ze allemaal nodig zijn om een schonere toekomst voor elkaar te boksen. Het doel is om iedereen te inspireren om morgen ook de eerste of die volgende stap te zetten.

'Iedereen Kan Het!', woensdag 24 februari om 21.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.