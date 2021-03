Inschrijvingen K3 sluiten af op 15 maart

Studio 100 maakte bekend dat de inschrijvingen om de plaats van Klaasje in te nemen binnen K3 worden afgesloten op maandag 15 maart om 20.00 uur.

Kandidaten die nog twijfelen om zich te schrijven hebben dus nog een week om dat ook effectief te doen.

Eén maand nadat Klaasje op een druk bijgewoonde persconferentie liet weten dat ze K3 zal verlaten, blijft het storm lopen om haar plekje in de populaire groep te veroveren. Momenteel hebben al meer dan 20.000 mensen zich aangemeld.

Je moet wel ouder zijn dan 18 jaar. Iedereen die drie shows per dag aankan, is welkom! Want we hebben nog bijzonder veel plannen met K3. Inschrijven voor de deadline is dus de boodschap!