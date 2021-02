Indrukwekkende ijssculpturen in afvalrace 'IJsmeesters: een koud kunstje'

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2021

In het nieuwe SBS6-programma 'IJsmeesters: een koud kunstje' nemen zes ijskunstenaars het tegen elkaar op in een spannende afvalrace.

Wekelijks worden zij uitgedaagd om binnen een thema de meest prachtige ijssculpturen te laten verrijzen. De ijskunstenaar die de jury het meest weet te imponeren en alle tegenspelers weet te verslaan, kroont zich tot IJsmeester 2021.

Een koud kunstje? In letterlijke zin, ja; de kunstenaars vertonen hun kunsten namelijk op een tot liefst -10 gekoelde locatie. Eenvoudig zal het de deelnemers echter niet gemaakt worden. De lat ligt hoog, evenals de tijdsdruk waarmee de kunstenaars te maken krijgen. Op een bijzondere plek gaan zij aan de slag met de grote opdracht, die dubbel meetelt in de puntentelling. In de buitenlucht ontfermen zij zich over de kleine opdracht. De ervaren en talentvolle ijskunstenaars werken iedere aflevering binnen een ander thema. De kandidaat met het laagste eindcijfer na twee opdrachten verlaat de competitie. In de finale staan drie kandidaten tegenover elkaar die strijden om de titel IJsmeester 2021.

Na vier afleveringen, als de strijd gestreden is, is de opnamelocatie verworden tot een betoverend ijsbeeldenpark met indrukwekkende sculpturen.

'IJsmeesters: een koud kunstje' wordt gepresenteerd door Viktor Brand en geproduceerd door Skyhigh TV.

'IJsmeesters: een koud kunstje', vanaf 12 februari iedere vrijdag om 21.30 uur bij SBS en op KIJK.nl.