Impact corona op kinderen voelbaar tijdens speciale editie 'Zapp Your Planet'

Foto: © NPO Zapp/Larissa Bottenheft 2020

De afgelopen weken hebben 35.000 kinderen en gezinnen zich ingezet om de wereld een stukje positiever te maken tijdens de actie 'Zapp Your Planet: Flower Power', een samenwerking tussen NPO Zapp en de EO.

In deze speciale corona-editie zijn kinderen opgeroepen bedreigde bijen te helpen en BIJ-tuintjes aan te vragen voor iemand die dat verdient. Corona heeft veel impact gehad op kinderen. Dat was merkbaar aan de aanvragen waarmee ze iemand in hun omgeving willen bedanken voor hulp of steun tijdens de coronapandemie.

Meer dan 400 BIJ-tuintjes

Meer dan vierhonderd keer zijn opa, oma, juf of meester aangedragen voor een tuintje vol vaste bloemen en planten die bijen helpen aan voedsel. Bekende Zappers als Buddy Vedder, Rachel en Elbert, Bart van 'De Beste Vrienden Quiz', Janouk van 'Het Klokhuis', maar ook de acteurs van 'Brugklas' en 'SpangaS' kwamen langs om in de corona-constructie – hierin houden de Zappers met een stok van 1,5 meter tussen hen in altijd voldoende afstand – het BIJ-tuintje aan te leggen. Hoe de tuintjes zijn aangelegd, was te zien in het EO-programma 'Zapp Your Planet', gepresenteerd door Anne-Mar Zwart. De afleveringen zijn hier terug te kijken via zappyourplanet.nl.

Troost voor oma

De aanvragen leverden mooie en soms emotionele verhalen op: kinderen die hun naasten vanwege coronacrisis niet konden zien of bezoeken, of in het geval van Merijn: om troost te bieden aan oma. Zijn opa is overleden aan corona en was een grote natuurliefhebber; hij was vaak te vinden in het natuurcentrum waar hij vlakbij woonde. Zappers Pieter en Willem van 'De Proefkeuken' hebben bij Merijns oma in de tuin bloemen neergezet. In het natuurcentrum is een speciale plantenbak geplaatst met daarop een foto van zijn opa.

Bloembommen gooien

Kinderen hebben zich tijdens de actie 'Zapp Your Planet: Flower Power' massaal ingezet om de bijen te helpen en Nederland op te fleuren. Naast de BIJ-tuintjes konden ze op zappyourplanet.nl gratis bloembommen-pakketten aanvragen: bollen aarde met daarin zaadjes van bloemen die geliefd zijn onder bijen. In totaal hebben de kinderen met elkaar meer dan 130.000 bloembommen gegooid en gezorgd voor een bloemenexplosie.

Waar moet 'Zapp Your Planet' volgend jaar over gaan?

Het thema van de volgende 'Zapp Your Planet' is nog niet bekend en daarom vraagt Zapp aan kinderen wat zij belangrijk vinden op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Initiatieven kunnen via het Instagram-kanaal van Zapp ingestuurd worden of via post@npozapp.nl.

'Zapp Your Planet'

'Zapp Your Planet' is een jaarlijkse actie van NPO Zapp en de EO om kinderen bewuster te laten opgroeien. Terugkerende thema’s van de actie zijn bedreigde diersoorten, het klimaat en duurzaamheid. Laatstgenoemde past goed bij de EO, omdat het een belangrijk thema voor de omroep is. In eerdere edities is aandacht gevraagd voor bedreigde diersoorten zoals haaien, orang-oetans en olifanten. Begin dit jaar hebben kinderen geld opgehaald voor de koala (bedreigde dieren) in Australië met de noodactie 'Zapp Your Planet: SOS Koala', die maar liefst 246.351 euro heeft opgebracht. Deze zomer komen kinderen tijdens 'Zapp Your Planet: Flower Power' in actie om bloemen te planten en bedreigde bijen in Nederland te helpen.