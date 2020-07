'I Am Jazz' vanaf vrijdag op Dplay

Jarenlang had ze uitgekeken naar haar geslachtsoperatie, maar het blijkt uiteindelijk een stuk zwaarder te zijn dan Jazz Jennings vooraf had gedacht.

Nu ze al drie operaties heeft gehad, staat haar in het nieuwe seizoen van 'I Am Jazz' een vierde ingrijpende hersteloperatie te wachten. Het maakt het leven er niet gemakkelijker op voor de 19-jarige Jazz die geboren is als jongen, maar al snel merkte dat ze eigenlijk een meisje is.

Haar hele leven heeft ze al moeten vechten voor haar positie en nog steeds krijgt ze te maken met critici die haar levenskeuzes niet accepteren. Toch slaat ze zich er positief doorheen, dankzij de steun van haar liefdevolle ouders en vrienden. En nu ze klaar is met middelbare school staat ook een nieuwe fase te wachten die weer nieuwe keuzes betekenen: waar gaat ze studeren?

Ze is al aangenomen op Harvard wat ook de voorkeursschool van haar ouders is,maar zelf gaat ze wellicht toch liever naar Pomona College. Ondertussen blijft ze strijden voor de rechten van transgenders, met optredens in talkshows en speelt ze zelfs een rol in een transgenderfilm. Zo blijft het druk in het turbulente leven van de vrolijke tiener.

'I Am Jazz', vanaf vrijdag 24 juli op Dplay.