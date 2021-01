'Hunted VIPS': welke bekende Nederlanders weten onder de radar te blijven?

Na vijf seizoenen van het succesvolle programma 'Hunted' waarin onbekende Nederlanders uit handen proberen te blijven van een opsporingsteam, is het nu de beurt aan een aantal bekende Nederlanders.

Vanaf maandag 25 januari is in 'Hunted VIPS' te zien of het vier duo's lukt om de hunters te slim af te zijn. Is het een nadeel dat iedereen weet wie je bent? Of is het juist een voordeel? Kim Feenstra en Birgit Schuurman, Dennis Weening en Klaas van der Eerden, Fajah Lourens en haar dochter Irem en Bilal Wahib en Oussama Ahammoud veranderen voor 7 dagen in triple A voortvluchtigen en slaan op de vlucht.

Model Kim Feenstra en actrice Birgit Schuurman hebben zich goed voorbereid op hun vlucht. Birgit: 'Wat we zeker niet gaan doen is onze eigen telefoon meenemen, eigen communicatiemiddelen die bekend zijn en daar dan mee communiceren. Dat lijkt me gewoon les 1 uit het boevenboekje wat je niet moet doen. En we gaan heel veel hulp van omstanders vragen, onze vriendelijkheid en charmes inzetten om te kijken of mensen ons kunnen helpen. Dat als je dan bij iemand bent, dat diegene je dan ook weer kan helpen aan een volgende slaapplek, in plaats van dat je weer met je rugzakje langs de kant van de weg komt te staan.'

Kim: 'Als er iets onverwachts gebeurt, dan moeten we daar meteen op inspelen. Dat we geen tijd verliezen, snel schakelen en roeien met de riemen die we hebben.'

Presentator Klaas van der Eerden is fan van het eerste uur van 'Hunted' en dat ziet Dennis Weening (presentator) als een heel groot voordeel. 'Klaas had meteen al allemaal ideeën toen ik hem vroeg om samen met mij mee te doen aan 'Hunted'. Het eerste wat hij zei was NIET BELLEN! Want dan zijn ze ons gelijk op het spoor. We mogen ook maar 24 uur op 1 plek zitten dus voor mij is de bedoeling dat we veel gaan varen en wegwezen.' Klaas: 'Ja, verschillende kentekens zijn traceerbaar. Auto's kan je wel doen als je gelift hebt met iemand die je echt niet kent. Dan kan je een stukje met een auto mee en dan weer uitstappen. Dat kan wel. Maar je moet steeds je patroon doorbreken. Dus als je een auto hebt gehad, zie dan nog maar eens een stukje te gaan wandelen of een fiets te lenen.' Dennis: 'Wandelen, fietsen???' Klaas: 'Naja.. dat gaat heel zwaar worden. Dat is duidelijk.'

Actrice en fitnessgoeroe Fajah Lourens heeft in haar dochter Irem haar partner in crime gevonden. Fajah: 'Ik vind het een hele mooie kans om dit met mijn dochter te doen, want die kans krijg je normaal gesproken nooit. Het lijkt mij bijzonder om een keer te voelen hoe het is om op de vlucht te zijn. Ik vind het wel leuk en spannend tegelijk. We gaan het gewoon leuk hebben.' Moeder en dochter hebben niet echt een plan. Irem: 'Ik denk dat onze tactiek is dat we geen tactiek hebben eigenlijk. We gaan het gewoon zien en we gaan zien waar we stranden en wat we gaan doen.'

Acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud gaan hun netwerk inzetten om de hunters te slim af te blijven. BIlal: 'We hebben door het hele land wel goeie connecties maar ik weet gewoon niet waar ik word neergezet. Zelfs op de Waddeneilanden ken ik mensen, in Groningen ook, in Maastricht kunnen we ook altijd ergens terecht. En ik hoop dat onze bekendheid en charmes ons gaan helpen.' Toch denken de heren vooraf al te weten wat hun grootste valkuil gaat zijn.' Oussama: 'Onze grootste valkuil is dat we te voorschijn komen op een camera ofzo. Ik denk dat er heel veel camera's hangen door Nederland en ik hou wel van drukke plekken dus daar moet ik goed op gaan letten nu.'

Wie van deze bekende voortvluchtigen weet uit handen te blijven van de hunters en het extractiepunt na 7 dagen te halen?

'Hunted VIPS', vanaf maandag 25 januari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.