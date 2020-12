'Humberto' vanaf zondag 10 januari te zien bij RTL 4

Foto: RTL 4 - © William Rutten/RTL 2020

Vanaf 10 januari is Humberto Tan wekelijks te zien op zondagavond met 'Humberto', de weekend variant van de late avond talkshow. 'Humberto' is een show vol actualiteit, sport en entertainment.

Live vanuit Studio Artis in Amsterdam spreekt Humberto met de hoofdrolspelers uit het nieuws en duikt in actuele onderwerpen uit het weekend. Humberto is dé afsluiting van het weekend met wekelijks muziek (akoestisch) én een vooruitblik op de week die volgt. Naast de wekelijkse zondagavond zal Humberto in de sportzomer van 2021 de presentatie op werkdagen voor zijn rekening nemen.

'Humberto' is vanaf 10 januari elke zondag te zien om 22.15 uur bij RTL 4. Net als 'BEAU' en 'Jinek' wordt 'Humberto' geproduceerd door PilotStudio.