'Holland's Got Talent' en 'BankGiro miljonairs' op zaterdag bij RTL 4

De zaterdag van RTL 4 is ook dit najaar opnieuw de entertainmentavond van de week! Met de start van het nieuwe'Holland's Got Talent' met Ali B, Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw in de jury, gevolgd door 'BankGiro Miljonairs' en het nieuwe 'Lieve Frogers'.

In 10 afleveringen wordt duidelijk wie zich de winnaar van ‘Holland’s Got Talent 2020’ mag gaan noemen. In de talent show gaan de meest uiteenlopende acts hun best doen om de jury overtuigen dat zij de beste zijn. Van moderne dans door twee tieners, een zanger die nog nooit voor publiek heeft opgetreden, tot poppenspelers, een jonge illusioniste, cabaretiers en nog veel meer andere opvallende acts die je alleen bij 'Holland’s Got Talent' ziet. Met publiek dat, vanuit een andere theaterzaal, live meekijkt naar de acts in de studio, belooft dit een extra bijzonder seizoen te worden. Hun reacties zijn te zien in de studio via videowalls achter de jury.

In de jury zitten dit seizoen: Ali B, Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw. Daarnaast is presentator Humberto Tan weer van de partij.

Meteen na 'Holland's Got Talent' is Robert ten Brink weer op post met 'Bankgiro Miljonairs'. Het concept van het internationaal succesvolle format blijft ook deze reeks hetzelfde: vijftien meerkeuzevragen, vier antwoordmogelijkheden, drie hulplijnen en één hoofdprijs van 1 miljoen euro.

En om de avond mooi af te sluiten is er 'Lieve Frogers' waarin René en Natasja de handen ineen slaan met hun kinderen; zoons Danny, Maxim, Didier en dochter Natascha. Samen reizen ze het hele land door om bijzondere wensen in vervulling te laten gaan. Van bijzondere mensen muzikaal in het zonnetje zetten en varkentjes knuffelen tot hulp bij afvallen, van een parachutesprong tot een verkleedpartij, geen wens is te gek en alles komt in 'Lieve Frogers' voorbij.

'Holland's Got Talent', zaterdag 29 augustus om 20.00 uur bij RTL 4.

'Bankgiro Miljonairs, zaterdag 29 augustus om 21.30 uur bij RTL 4.

'Lieve Frogers', zaterdag 29 augustus om 22.30 uur bij RTL 4.





