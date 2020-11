Het verhaal van Eric in eerste aflevering 'Serenade van Stef'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op vrijdag 6 november is de eerste aflevering van Serenade van Stef te zien, een tv-programma van KRO-NCRV en Kansfonds. Hierin ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos mensen die in hun leven in problemen zijn gekomen door uiteenlopende omstandigheden.

Mensen met een verleden van geweld, van verslaving of van gewoon 'domme pech'. Mensen die in hun leven soms de verkeerde afslag namen en diep de afgrond in keken. Mensen die dankzij de naastenliefde van anderen weer uit het dal zijn geklommen.

Eric heeft een verleden vol geweld, overvallen, verlies en verslaving. Hij is net vijftig en heeft al een leven voor twee geleid. Rust, dat is wat hij nodig heeft. 'Het was de haat die mij al op jonge leeftijd op het verkeerde pad bracht. Liefde heeft me er jaren later weer uit gehaald.'

Eric wil nu kinderen helpen voorkomen zo’n zelfde weg te bewandelen. Stef en Eric hebben een bijzondere ontmoeting, onder andere in de voormalige Bijlmerbajes.

'Serenade van Stef', vrijdag 6 november bij KRO-NCRV om 16.35 uur op NPO 1.