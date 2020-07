'Het Offerfeest 2020 - een wand vol verhalen' bij de NTR

Voor moslims wereldwijd is het Offerfeest een belangrijke feestdag. Net als vorig jaar valt deze feestdag midden in de zomervakantie.

Vorige jaren vierden veel moslims het feest bij familie in het buitenland. In 2020 zal het Offerfeest, net als het Suikerfeest, door de coronamaatregelen anders beleefd worden dan eerdere jaren. Dat wil zeggen: in eigen land en ook zoveel mogelijk in eigen huis. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb hoopt dat mensen inzien dat ze het Offerfeest dit jaar binnen het huishouden moeten vieren, en niet met veel mensen samen. In dit programma onderzoekt presentator Karim Amghar hoe en voor wie mensen zich dit jaar gaan opofferen.

Het Offerfeest is een feestdag en er zal veel gedoneerd en geofferd worden. Zeker nu problemen als armoede, eenzaamheid en gezondheid door de coronacrisis nog actueler en urgenter zijn geworden. Karim spreekt verschillende moslims over hoe zij dit jaar invulling geven aan het Offerfeest. Op de traditionele manier of nemen ze andere beslissingen? Wordt het Offerfeest dit jaar introverter doordat er minder mogelijkheden zijn om het gezellig en betekenisvol te maken?

Centraal in de uitzending staat het offeren en opofferen. Wat offert iemand, voor wie en waarom?

Offerwand

Naast enkele grote verhalen wordt er ook een offerwand gemaakt, een virtuele wand waarin alle offers een plek krijgen en de daarbij horende persoonlijke verhalen die mensen zelf hebben gefilmd. Iedereen kan daarvoor verhalen insturen en op www.ntr.nl/denieuwemaan zullen ze allemaal te zien zijn.

Het Offerfeest ofwel Eid el Adha wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim die bereid was zijn zoon Ismaïl te offeren in opdracht van God. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van God, die vervolgens een engel naar de profeet Ibrahim stuurde om te zeggen dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.

Karim Amghar (31) is schrijver, docent en programmamaker. Hij presenteerde bij de NTR eerder het programma 'Karim Pakt Zijn Kans' en 'Het Ramadangevoel'. In 2018 ontving hij de compassieprijs voor het tegengaan van polarisatie en discriminatie in de Nederlandse samenleving.

'Het Offerfeest 2020 - een wand vol verhalen', vrijdag 31 juli om 19.45 uur bij de NTR op NPO 2.