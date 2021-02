Het nieuws van de week geduid in muziek: 'Met Klassiek De Week Door'

Een politieke crisis, nieuwe maatregelen of een uitzonderlijke sportprestatie? Wat het nieuws ook is; daar past muziek bij.

In 'Met Klassiek De Week Door' duiden NPO Radio 4-presentatoren Carine Lacor, Jet Berkhout en Ab Nieuwdorp en tv-presentator Tijl Beckand vanuit Het Concertgebouw in Amsterdam met klassieke muziek de actualiteit van de afgelopen of de komende week.

Ze maken samen met solisten en gezelschappen inhoudelijk en muzikaal de verbinding tussen actualiteit en eeuwigheid, tussen het nu en het tijdloze.

Zowel tekst als muziek kan tot nadenken stemmen, boosheid oproepen, tot ophef leiden of juist ontroeren. Na een korte introductie spelen de musici een muziekstuk dat past bij hun nieuws van de week. Het podium in Het Concertgebouw wordt vrijgemaakt voor solisten en gezelschappen die tijdens deze crisis geen podium hebben in concertzalen. Zij kunnen eindelijk weer spelen, dit keer voor het publiek thuis.

Op de social media-kanalen van AVROTROS Klassiek wordt er op maandag, de dag na de uitzending, verder gediscussieerd over de actualiteit van nu en klassieke muziek die erbij past. Kijkers kunnen ook hun eigen muzikale suggesties doorgeven. Alle werken worden verzameld in een afspeellijst en de favoriet is op woensdag te horen in het AVROTROS-programma 'De Muziekfabriek' op NPO Radio 4.

Carine Lacor, Jet Berkhout en Ab Nieuwdorp en Tijl Beckand wisselen de presentatie van 'Met Klassiek De Week Door' wekelijks met elkaar af.

'Met Klassiek De Week Door', vanaf 14 februari wekelijks om 20.20 uur te zien bij AVROTROS op NPO 2 Extra.

'De Muziekfabriek' hoor je iedere dag van 12.00 uur tot 14.00 uur - en op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur - bij AVROTROS op NPO Radio 4.