Het mooiste van de regionale omroepen bij MAX op NPO 2

MAX presenteert vanaf maandag 4 januari het nieuwe dagelijkse programma 'Noord-Zuid-Oost-West' met de mooiste documentaires, achtergrondprogramma's en persoonlijke verhalen van de regionale omroepen.

De regionale omroep krijgt met dit programma een prominente plek op NPO 2. 'Noord-Zuid-Oost-West' is vanaf maandag 4 januari elke werkdag om 18.20 uur te zien bij MAX op NPO 2.

Noord-Zuid-Oost-West begint met een serie van Omroep Brabant waarin programmamaker Merlijn Passier te voet langs de grens trekt tussen Brabant en België. Hij gaat op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten en heeft verrassende ontmoetingen. De vele grenspalen vormen zijn route van oost naar west. Daarnaast zijn in januari producties te zien van Omroep Gelderland, RTV Utrecht, Omroep Zeeland, RTV Drenthe, RTV Oost en L1.

De programma’s worden uitgezonden onder de vlag van Omroep MAX. Directeur Jan Slagter van Omroep MAX is verheugd over deze samenwerking. Jan Slagter: 'Wij zijn blij dat we deze mooie programma’s een landelijk podium kunnen bieden. De samenwerking met de regio past in de traditie van MAX.'

Ook de regionale omroepen zijn blij met de samenwerking met MAX en de NPO. 'Als regionale omroepen laten wij graag zien hoe kleurrijk en veelzijdig Nederland is. Deze samenwerking is hiervoor een prachtige mogelijkheid. Wij zien uit naar samenwerking met MAX en de andere landelijke omroepen om dit regionale karakter van NPO 2 nog verder vorm te geven', aldus Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant, namens de hoofdredacteuren van de regionale omroepen.

'Noord-Zuid-Oost-West', vanaf maandag 4 januari elke werkdag om 18.20 uur bij MAX op NPO 2.