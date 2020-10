Het 'MAX Ouderenjournaal' is terug!

Maandag 26 oktober keert het 'MAX Ouderenjournaal' terug. Het programma, gepresenteerd door Jan Slagter, is elke maandag te zien en richt zich op positief, hoopvol en inspirerend nieuws, toegespitst op de situatie van ouderen in de tweede coronagolf.

Voor perspectief in deze moeilijke tijd. Het 'MAX Ouderenjournaal' is wekelijks om 16.35 uur te zien op NPO 1.

Het 'MAX Ouderenjournaal' biedt handvatten, hoop en perspectief. We nemen een kijkje bij grote en kleine initiatieven in de regio en geven tips voor afleiding en vermaak. Het programma heeft een aantal vaste rubrieken. Deze staan in het teken van actuele ontwikkelingen, achtergronden en nieuws uit de regio.

Ook is er aandacht voor mensen die door corona het roer hebben omgegooid. De redactie is daarom op zoek naar positieve personen die door corona compleet ander werk zijn gaan doen, die nieuwe carrièrekansen hebben gevonden of eindelijk hun dromen zijn gaan waarmaken.

Jan Slagter: 'Nu we in een tweede coronagolf zijn beland, hebben we besloten het 'MAX Ouderenjournaal' vanaf maandag een vervolg te geven. Om u betrouwbare en actuele informatie te geven, maar ook te zorgen voor een glimlach door hartverwarmende initiatieven te laten zien. We hebben elkaar hard nodig deze tijd. MAX is er voor u, ook nu.'

'MAX Ouderenjournaal', elke maandag om 16.35 uur bij Omroep MAX op NPO 1.