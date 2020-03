'Het Laatste Woord' van Liesbeth List. Bijzonder interview van Jeroen Pauw, vanavond op NPO1

Vandaag is zangeres Liesbeth List op 78-jarige leeftijd overleden. In 2016 sprak Jeroen Pauw uitgebreid met haar in het kader van het programma 'Het Laatste Woord'.

Afspraak was dat het programma pas zou worden uitgezonden na haar overlijden. De NTR zendt dit bijzondere interview daarom vanavond uit, om 21.30 uur op NPO 1.

In 'Het Laatste Woord' vertelt Liesbeth List openhartig over haar leven, o.a. haar veelbewogen jeugd, de unieke band met Ramses Shaffy, haar huwelijk met Cees Nooteboom en haar come-back in de jaren negentig, aan de zijde van Frank Boeijen.

Jeroen Pauw heeft de afgelopen jaren diverse interviews opgenomen met bekende Nederlanders op leeftijd, waarin deze terugkijken op hun leven. Uitgangspunt van die interviews is dat ze dat ze pas na hun overlijden worden uitgezonden.

'Het Laatste Woord: Liesbeth List', vrijdag 27 maart om 21.30 uur bij de NTR op NPO 1.



