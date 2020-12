Het grote Laplandavontuur in 'Kerst met de familie Meiland' bij SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

De familie Meiland houdt van Kerst en met een turbulent jaar achter de rug snakt de familie naar vakantie. Ze gaan op zoek naar dé bestemming voor het ultieme kerstgevoel.

Al snel komt de familie Meiland tot de conclusie dat er maar één echte kerstbestemming is: Lapland, Zweden. Hier kun je je onderdompelen in de natuur, sledetochten maken en -met een beetje geluk- het beroemde Noorderlicht bewonderen en de Kerstman ontmoeten. Dit jaar wordt het een kerstavontuur in Lapland! 'Kerst met de familie Meiland' is te zien op dinsdag 22 december, woensdag 23 december en een dubbele aflevering op donderdag 24 december bij SBS6 en op Kijk.nl. De afleveringen beginnen om 20.30 uur.

De familie bereidt zich voor op het grote Laplandavontuur en het ultieme 'Last Christmas' gevoel van met z’n allen in een knus chalet, sleeën en warme chocolademelk drinken voor de open haard. Voordat de familie vertrekt moet er wel nog veel geregeld en gedaan worden. De honden moeten ondergebracht worden en nog belangrijker: hoe neem je een voorraad wijn mee? Want de familie heeft begrepen dat dit in Lapland maar moeilijk verkrijgbaar is en ontzettend duur.

Eenmaal in Zweden aangekomen stort de familie zich vol overgave op de winterse activiteiten die het land te bieden heeft. Ze ervaren het traditionele, authentieke leven in Lapland, gaan naar het beroemdste ijshotel ter wereld en Erica’s grote droom om als hondenliefhebber ooit eens een huskysledetocht te maken staat ook op de planning. De reis leidt de familie langs prachtige plekken, waarbij het soms flink afzien is voor de Meilandjes. Uiteraard mag ook een heus kerstdiner niet aan de reis ontbreken en hoopt de familie op een absoluut hoogtepunt van de reis: een ontmoeting met de Kerstman!

'Kerst met de familie Meiland' wordt geproduceerd door Vincent TV Producties.

'Kerst met de familie Meiland', dinsdag 22 december, woensdag 23 december en een dubbele aflevering op donderdag 24 december bij SBS6 en op Kijk.nl. De afleveringen beginnen om 20.30 uur.