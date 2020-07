Het beste uit 15 jaar muziek in DWDD in 'De Wereld Spoelt Terug'

Foto: BNNVARA - © Benjamin Kamps 2020

In de vijf compilatie-afleveringen van 'De Wereld Spoelt Terug' komt het beste uit 15 jaar muziekgeschiedenis van 'De Wereld Draait Door' voorbij.

6 juli 2020 - Nederlandstalig

Gesprekken en optredens van Ilse de Lange, Barry Hay en Anouk zoals je ze zelden hoort. Allemaal zingen ze, meestal voor het eerst, in het Nederlands. Ook met The Kik, Roxeanne Hazes, Racoon en Henny en Xander Vrienten, de vier 'DWDD'-huisbands die in het Nederlands zongen. En wees niet bang, Huub van de Lubbe, Andre van Duin, Stef Bos, De Dijk en andere veteranen van het Nederlandstalige lied worden zeker niet overgeslagen.

7 juli 2020 - Muziekspecials

Hoogtepunten uit de integrale uitvoering van 'Peter en de Wolf', de beroemde Abbey Road-medley van The Beatles gespeeld door The Analogues en ingeleid door minister Grapperhaus en Maarten Heijmans met een eigen versie van 'Laat me' van Ramses Shaffy. Maar ook Greetje Kauffeld in de Frank Sinatra-special, het mooiste uit de Matthäus-Passion en een geweldige Tina Turner cover van Michelle David.

8 juli 2020 - Den Haag

Een afvaardiging van bands en artiesten uit pop- en rockstad nummer 1: Den Haag. Golden Earring, Kane, Anouk en Di Rect, zeker, we zien ze allemaal. Maar ook Harry Jekkers met een lied over zijn vader en een pleidooi voor een standbeeld voor Anouk. En een zeldzaam interview met Robbie van leeuwen, misschien wel de grootste kluizenaar uit de Nederlandse muziekgeschiedenis en de schrijver van 'Venus', de monsterhit van Schocking Blue.

9 juli 2020 - Songfestival

Het debuut van Duncan Laurence op de Nederlandse TV en een akoestische versie van zijn winnende nummer 'Arcade'. Met het uitzwaaiconcert voor Douwe Bob in het theater naast de 'DWDD'-studio en met Waylon, hij speelde vijf dagen achter elkaar steeds een ander songfestivalnummer. Samen met Ilse de Lange was hij de The Common Linnets, hun hit 'Calm after the storm' was voor het eerst te horen bij 'DWDD'. Jeangy Macrooy sluit de uitzending af met 'Grow'.

10 juli – Muzikale samenwerkingen

'Deze vuist op deze vuist' door Edwin Rutten, Het Nieuw Amsterdams Kinderkoor, drummer Cyril Directie en De Raad van Toezicht. Waylon en Freddy Mercury zingen samen 'Somebody to love', Prince klassieker 'Purple rain' door Jett Rebel, Henny Vrienten en Dennis van Leeuwen. En een grootse samenwerking tussen Henny Vrienten, Paul de Munnik, Tim Knol, Lee Towers, De 3JS, Marco Bakker, Matangi Quartet, Pink Oculus, Ronnie Flex, Spinvis en vele anderen. Samen zingen ze 'Perfect day', live begeleid door het Metropole Orkest.

'De Wereld Spoelt Terug', vanaf 6 juli iedere werkdag om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 1.